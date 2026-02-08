Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В списке есть и Динамо. Новичок ЛНЗ – о главных конкурентах черкасцев в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 20:15
В списке есть и Динамо. Новичок ЛНЗ – о главных конкурентах черкасцев в УПЛ

Полузащитник Егор Твердохлеб в этом соперничестве выделил сразу шесть команд

В списке есть и Динамо. Новичок ЛНЗ – о главных конкурентах черкасцев в УПЛ
ЛНЗ. Егор Твердохлиб

По итогам первой части сезона в Премьер-лиге к удивлению многих специалистов и журналистов на зимний перерыв лидером ушел ЛНЗ. Несмотря на заявления главного тренера команды Виталия Пономарева о том, что коллектив только строится, вряд ли черкасская команда просто так отдаст первое место.

Подтверждением этому стало приобретение одного из лучших атакующих полузащитников УПЛ Егора Твердохлеба, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался о конкурентах ЛНЗ в борьбе за наивысшие места.

– Уверен, что ЛНЗ будет стремиться быть, как можно выше в турнирной таблице, – сказал Твердохлеб. – А что касается конкурентов, то «Шахтер» будет одним из них. Впереди еще практически половина дистанции, поэтому случиться может все, что угодно. Я не сомневаюсь в силе «Полесья» или «Динамо». Также нельзя сбрасывать со счетов «Кривбасс», «Колос» и «Металлист 1925». Весной в УПЛ будет интересная борьба.

Егор Твердохлеб ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
