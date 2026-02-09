Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб
Нидерланды
09 февраля 2026, 01:01
Фреди Грим оценил дебют украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Аякса» Фреди Грим выступил с лаконичным заявлением об Александре Зинченко, который дебютировал за амстердамский клуб в матче чемпионата Нидерландов по футболу против «Тренте» (1:1).

«Зинченко технически подкован, обладает проницательностью и приносит нам необходимый опыт», – сказал Фреди Грим после матча с «Твенте».

Зинченко впервые попал в заявку «Аякса» и дебютировал на 76-й минуте.

Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за дебютный матч в составе Аякса.

Фреди Грим Твенте Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Voetbal International
