Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Аякса» Фреди Грим выступил с лаконичным заявлением об Александре Зинченко, который дебютировал за амстердамский клуб в матче чемпионата Нидерландов по футболу против «Тренте» (1:1).

«Зинченко технически подкован, обладает проницательностью и приносит нам необходимый опыт», – сказал Фреди Грим после матча с «Твенте».

Зинченко впервые попал в заявку «Аякса» и дебютировал на 76-й минуте.

