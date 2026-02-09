Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб
Фреди Грим оценил дебют украинца
Временно исполняющий обязанности главного тренера «Аякса» Фреди Грим выступил с лаконичным заявлением об Александре Зинченко, который дебютировал за амстердамский клуб в матче чемпионата Нидерландов по футболу против «Тренте» (1:1).
«Зинченко технически подкован, обладает проницательностью и приносит нам необходимый опыт», – сказал Фреди Грим после матча с «Твенте».
Зинченко впервые попал в заявку «Аякса» и дебютировал на 76-й минуте.
Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за дебютный матч в составе Аякса.
