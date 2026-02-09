Реал победил в Валенсии: Арбелоа рассказал, почему это была нелегкая игра
Тренер высказался о тяжелом выезде на Месталью
Альваро Арбелоа высказался о непростой истории выступлений «Реала» на домашней арене «Валенсии» после триумфа со счетом 2:0 в рамках 23-го тура Ла Лиги.
«Мы прекрасно понимали, насколько сложный выезд нас ожидает. Насколько я помню, за последние 11 лет мы побеждали здесь лишь трижды.
Мне неоднократно доводилось выходить на поле «Местальи», и я не понаслышке знаю об атмосфере этого стадиона. Противостояние с «Реалом» всегда имеет колоссальное значение для местных болельщиков и самой команды.
Кроме того, соперник использовал схему с пятью защитниками, что требовало от нас максимальной концентрации, терпения и упорного труда.
Залогом успеха стали игровая дисциплина, полная самоотдача и серьезный подход к делу. Считаю, что эта победа абсолютно заслужена», – подчеркнул наставник мадридского клуба.
