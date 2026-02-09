Волевая победа. ПСВ на выезде обыграл Гронинген

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся матч 22-го тура Эредивизи между «Гронингеном» и «ПСВ».

Игра прошла на стадионе Эуроборг в Гронингене и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Команда из Эйндховена проиграла сопернику первый тайм, но во второй половине встречи забила дважды и вырвала победу.

Эредивизи 2025/26. 22-й тур, 8 февраля

Гронинген – ПСВ – 1:2

Голы: Таха, 17 – Сайбари, 65, Ман, 76

Видеообзор матча