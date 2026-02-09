МИЧЕЛ: «У меня очень холодные ощущения. Ванат был вынужден страдать»

Главный тренер «Жироны» Мичел подытожил выездную ничью с «Севильей» (1:1) в матче Ла Лиги, где решающий пенальти на последних секундах не реализовал Кристиан Стуани.

«Матч был под нашим контролем. Да, во втором тайме они атаковали больше, мы потеряли мяч, но в целом все шло так, как нужно. Произошла одна несчастная ситуация – мы поскользнулись, и это закончилось невероятным голом. Но если я должен выбирать игрока для пенальти, который должен его бить, то это всегда будет Стуани. Сегодня не получилось, такое бывает в футболе. В то же время в первом тайме счет должен был быть совсем другим, значительно лучшим для нас – тогда мы были бы гораздо ближе к победе

В другие дни нам не хватает моментов, а сегодня в первом тайме их было три-четыре. Мы должны были уходить на перерыв с более убедительным преимуществом. После перерыва соперник изменил схему, мы потеряли контроль над мячом, а они подхватили энергию стадиона и стали сильнее. Нам стало сложнее владеть мячом, хотя в обороне мы работали очень хорошо. Мы уезжаем из Севильи злые и расстроенные, потому что считаем, что заслуживали победы.

Лемару было непросто. Он почти два года не играл, а после такого периода трудно сразу почувствовать уверенность на поле. Да, ему еще трудно выдерживать весь матч, но мы уже близки к тому, чтобы увидеть Лемара, которого все хотят видеть. Он очень умный с мячом, прекрасно взаимодействует с партнерами, всегда думает о развитии атаки. Мы просим от него больше последнего паса и ударов в финальной трети – сегодня он сделал и то, и другое. Мы рады за него.

Обе замены были вынужденными. Ванат получил удар в столкновении с Гуделем, а затем еще 7–8 минут до перерыва вынужден был терпеть. У него очень забит квадрицепс, во время бега он испытывал резкую боль. Мы надеемся, что там нет разрыва. У Бельтрана проблемы с подошвой стопы – еще в перерыве он сказал, что ему трудно наступать на ногу. Пока не сделаем обследование, ничего точно сказать не можем.

Мы потеряли двух очень важных игроков, и это серьезно изменило наши планы, особенно в атаке. Мы не видели возможности, чтобы Стуани или Абель провели много минут – оба только вернулись после травм и имели рецидивы. Пришлось ставить Эчеверри на острие атаки, и это не идеальная ситуация для него. Несмотря на все, команда провела хороший матч, особенно в первом тайме, но все, что произошло в конце, оставляет очень холодное ощущение. Надеюсь, в следующий раз с таким же преимуществом мы сможем взять три очка», – сказал Мичел.