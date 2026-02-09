Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЧЕЛ: «У меня очень холодные ощущения. Ванат был вынужден страдать»
Испания
09 февраля 2026, 00:02 |
582
0

МИЧЕЛ: «У меня очень холодные ощущения. Ванат был вынужден страдать»

Тренер – о матче с Севильей

09 февраля 2026, 00:02 |
582
0
МИЧЕЛ: «У меня очень холодные ощущения. Ванат был вынужден страдать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел подытожил выездную ничью с «Севильей» (1:1) в матче Ла Лиги, где решающий пенальти на последних секундах не реализовал Кристиан Стуани.

«Матч был под нашим контролем. Да, во втором тайме они атаковали больше, мы потеряли мяч, но в целом все шло так, как нужно. Произошла одна несчастная ситуация – мы поскользнулись, и это закончилось невероятным голом. Но если я должен выбирать игрока для пенальти, который должен его бить, то это всегда будет Стуани. Сегодня не получилось, такое бывает в футболе. В то же время в первом тайме счет должен был быть совсем другим, значительно лучшим для нас – тогда мы были бы гораздо ближе к победе

В другие дни нам не хватает моментов, а сегодня в первом тайме их было три-четыре. Мы должны были уходить на перерыв с более убедительным преимуществом. После перерыва соперник изменил схему, мы потеряли контроль над мячом, а они подхватили энергию стадиона и стали сильнее. Нам стало сложнее владеть мячом, хотя в обороне мы работали очень хорошо. Мы уезжаем из Севильи злые и расстроенные, потому что считаем, что заслуживали победы.

Лемару было непросто. Он почти два года не играл, а после такого периода трудно сразу почувствовать уверенность на поле. Да, ему еще трудно выдерживать весь матч, но мы уже близки к тому, чтобы увидеть Лемара, которого все хотят видеть. Он очень умный с мячом, прекрасно взаимодействует с партнерами, всегда думает о развитии атаки. Мы просим от него больше последнего паса и ударов в финальной трети – сегодня он сделал и то, и другое. Мы рады за него.

Обе замены были вынужденными. Ванат получил удар в столкновении с Гуделем, а затем еще 7–8 минут до перерыва вынужден был терпеть. У него очень забит квадрицепс, во время бега он испытывал резкую боль. Мы надеемся, что там нет разрыва. У Бельтрана проблемы с подошвой стопы – еще в перерыве он сказал, что ему трудно наступать на ногу. Пока не сделаем обследование, ничего точно сказать не можем.

Мы потеряли двух очень важных игроков, и это серьезно изменило наши планы, особенно в атаке. Мы не видели возможности, чтобы Стуани или Абель провели много минут – оба только вернулись после травм и имели рецидивы. Пришлось ставить Эчеверри на острие атаки, и это не идеальная ситуация для него. Несмотря на все, команда провела хороший матч, особенно в первом тайме, но все, что произошло в конце, оставляет очень холодное ощущение. Надеюсь, в следующий раз с таким же преимуществом мы сможем взять три очка», – сказал Мичел.

По теме:
Валенсия – Реал Мадрид – 0:2. Каррерас и Мбаппе. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Мбаппе поставил точку в матче Валенсия – Реал на 90+1-й минуте
Мбаппе добил на 90+1-й. Реал одолел Валенсию и продолжает погоню за Барсой
Севилья Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Севилья - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олийченко Источник: L'Esportiu
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08 февраля 2026, 17:25 6
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

Амстердамская команда сумела вырвать ничью

Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Футбол | 08 февраля 2026, 10:44 3
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу

Футболист на правах аренды переберется в «Галатасарай»

Ассист от Бога. Спасение в Турине: Ювентус вырвал ничью у Лацио на 90+6 мин
Футбол | 08.02.2026, 23:47
Ассист от Бога. Спасение в Турине: Ювентус вырвал ничью у Лацио на 90+6 мин
Ассист от Бога. Спасение в Турине: Ювентус вырвал ничью у Лацио на 90+6 мин
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Другие виды | 08.02.2026, 20:49
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Волейбол | 08.02.2026, 03:50
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 14
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02 1
Бокс
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 20
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем