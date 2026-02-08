Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
08 февраля 2026, 09:30
Известный украинский клуб имеет долги и может прекратить существование

Павел Ребенок – о «Горняке Спорт»

Известный украинский клуб имеет долги и может прекратить существование
Горняк-Спорт. Певел Ребенок

Павел Ребенок объявил, что покинул «Горняк Спорт» и подчеркнул, что команда может прекратить существование. Ребенок ранее занимал должность ассистента главного тренера команды Йована Маркоски.

– Павел, вы действительно прекратили сотрудничество с «Горняком-Спортом», или инсайд о вас неправдивый?

– Я больше не работаю в клубе из Горишних Плавней.

– Кто был инициатором разрыва контракта, вы или клуб, и в чем причина?

– Нам еще по завершении первой половины чемпионата, перед зимним перерывом, сказали, мол, неизвестно, что будет с командой… То есть, команда, скорее всего, будет, но... Маркоски сейчас в Сербии. Уехал на родину, у него родилась дочь, а мне сказали: «Езжай в Полтаву». Вот такие дела.

– С вами в клубе полностью рассчитались, есть ли долг?

– Есть договоренность с руководителем, владельцем Горняка-Спорт Шалаевым Алексеем. И он пообещал мне все отдать.

– То есть, все же определенный долг есть?

– Да, есть.

Йован Маркоски Павел Ребенок чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Вторая лига Украины снятие с чемпионата ликвидация
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
