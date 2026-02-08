Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 февраля 2026, 08:21 | Обновлено 08 февраля 2026, 09:26
Маркевич объяснил, почему Инфантино решил вернуть россию в футбол

Все дело в деньгах

Маркевич объяснил, почему Инфантино решил вернуть россию в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич 

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением о возвращении российских команд и сборных в международный футбол.

«Прекрасно понимаю, что недовольство Инфантино вызвано тем, что ФИФА уже длительное время после введения санкций не получает огромных поступлений от российских компаний, которые были спонсорами соревнований под эгидой этой организации.

Но нельзя все измерять деньгами, особенно когда на кону самое дорогое – человеческая жизнь», – высказался Мирон Маркевич.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Это просто позор. Я приглашаю его в Украину, буду сопровождать»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
В Швеции отреагировали на слова Инфантино и возможное возвращение россиян
Джанни Инфантино Богдан Маркевич ФИФА
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
