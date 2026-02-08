Маркевич объяснил, почему Инфантино решил вернуть россию в футбол

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением о возвращении российских команд и сборных в международный футбол.

«Прекрасно понимаю, что недовольство Инфантино вызвано тем, что ФИФА уже длительное время после введения санкций не получает огромных поступлений от российских компаний, которые были спонсорами соревнований под эгидой этой организации.

Но нельзя все измерять деньгами, особенно когда на кону самое дорогое – человеческая жизнь», – высказался Мирон Маркевич.