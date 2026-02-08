Украина. Премьер лига08 февраля 2026, 08:21 | Обновлено 08 февраля 2026, 09:26
1359
0
Маркевич объяснил, почему Инфантино решил вернуть россию в футбол
Все дело в деньгах
08 февраля 2026, 08:21 | Обновлено 08 февраля 2026, 09:26
1359
0
Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением о возвращении российских команд и сборных в международный футбол.
«Прекрасно понимаю, что недовольство Инфантино вызвано тем, что ФИФА уже длительное время после введения санкций не получает огромных поступлений от российских компаний, которые были спонсорами соревнований под эгидой этой организации.
Но нельзя все измерять деньгами, особенно когда на кону самое дорогое – человеческая жизнь», – высказался Мирон Маркевич.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 07 февраля 2026, 18:25 3
Победа в матче Европейского кубка наций
Футзал | 07 февраля 2026, 19:12 1
Команды выдали зрелищное противостояние
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Бокс | 07.02.2026, 09:14
Футбол | 08.02.2026, 00:21
Комментарии 0
Популярные новости
Бокс
07.02.2026, 17:00
06.02.2026, 20:24
06.02.2026, 08:00 2
06.02.2026, 08:18 2
06.02.2026, 09:10 12
06.02.2026, 12:24 26
06.02.2026, 08:42 86