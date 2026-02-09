Поражение Андерлехта: как сыграл Сикан и что показали оценки аналитиков
Даниил отыграл 64 минуты
8 февраля состоялся поединок 24-го тура бельгийской Лиги Жюпиле, в котором брюссельский «Андерлехт» потерпел гостевое поражение от «Генка» со счетом 0:2.
Украинский нападающий гостей Даниил Сикан вышел на поле с первых минут, после чего на 64-й минуте его заменил Цветкович.
За проведенное в игре время форвард отметился одним неточным ударом в сторону ворот, выполнил 9 из 11 точных пасов, выиграл одно из 5 единоборств и совершил 3 фола.
Согласно данным статистического ресурса Sofascore, выступление Сикана было оценено в 6,2 балла. При этом средний показатель футболистов «Андерлехта» в этом матче составил 6,56.
Вследствие этого проигрыша «Андерлехт» закрепился на 4-й строчке в таблице чемпионата Бельгии. Отставание от лидирующего «Рояль Униона» теперь составляет 6 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист на правах аренды переберется в «Галатасарай»
Киевляне будут проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате