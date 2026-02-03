Шанс для Сикана? Сандерленд подписал лучшего бомбардира Андерлехта

«Сандерленд» официально подтвердил трансфер Нильсона Ангуло.

Английский коллектив сообщил о приобретении 22-летнего вингера, ранее выступавшего за бельгийский «Андерлехт». Трудовое соглашение рассчитано на 4,5 года с опцией пролонгации еще на один сезон.

Согласно данным Sky Sports, покупка игрока обошлась клубу в 17,5 миллиона фунтов стерлингов.

В нынешнем розыгрыше бельгийского первенства Ангуло принял участие в 22 поединках, записав на свой счет 6 забитых мячей и 5 голевых пасов. На данный момент он делит лидерство в списке лучших снайперов и ассистентов «Андерлехта» вместе с Торганом Азаром.