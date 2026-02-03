Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сандерленд – Бернли – 3:0. Выстрел в девятку. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Сандерленд
02.02.2026 22:00 – FT 3 : 0
Бёрнли
Англия
Сандерленд – Бернли – 3:0. Выстрел в девятку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Сандерленд – Бернли – 3:0. Выстрел в девятку. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля 2026 года «Сандерленд» и «Бернли» сыграли матч 24-го тура АПЛ.

Поединок на «Стедиум оф Лайт» завершился победой хозяев – 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий гол в матче забил марокканский нападающий Шемсдин Тальби шикарным дальним ударом.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 2 февраля
Сандерленд – Бернли – 3:0
Голы: Туанзебе, 9 (автогол), Диарра, 32, Тальби, 72

Видеообзор

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Сандерленд), асcист Рейнилду Мандава.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диарра (Сандерленд).
9’
ГОЛ ! Автогол забил Аксель Туанзебе (Бёрнли), асcист Брайан Броббей.
Дмитрий Вус
