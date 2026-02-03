Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду может покинуть Аль-Наср – известна сумма отступных в контракте
Саудовская Аравия
03 февраля 2026, 04:02 |
153
0

Роналду может покинуть Аль-Наср – известна сумма отступных в контракте

Криштиану рассматривает вариант с отъездом из Саудовской Аравии

03 февраля 2026, 04:02 |
153
0
Роналду может покинуть Аль-Наср – известна сумма отступных в контракте
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает вариант с отъездом из Саудовской Аравии из-за разочарования текущими делами клуба. Согласно информации издания Record, сумма отступных за расторжение контракта форварда составляет 50 млн евро.

Как утверждает источник, португалец крайне недоволен политикой Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF). Эта государственная структура в 2023 году выкупила основные пакеты акций четырех ведущих коллективов страны: «Аль-Насра», «Аль-Хиляля», «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли».

Криштиану возмущен пассивным поведением своей команды на трансферном рынке по сравнению с конкурентами, которыми также руководит фонд. По его мнению, PIF специально ограничивает возможности «Аль-Насра» в усилении состава, чтобы лишить клуб шансов на золото. Сейчас команда отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» лишь на один балл и остается в чемпионской гонке.

Сообщается, что именно эти разногласия стали причиной отказа Роналду принимать участие в игре 20-го тура Про-Лиги против «Эр-Рияда» (1:0).

По теме:
19-летние таланты из Баварии и Ман Сити присоединились к Ювентусу
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн за 10 млн купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузащитник Лацио стал игроком Сельты
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Михаил Олексиенко Источник: Record.pt
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02 февраля 2026, 07:02 13
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент

Украинец хочет трилогии с Тайсоном Фьюри

ВИДЕО. Первое интервью. Линдон Эмерллаху рассказал о переходе в Полесье
Футбол | 03 февраля 2026, 02:23 0
ВИДЕО. Первое интервью. Линдон Эмерллаху рассказал о переходе в Полесье
ВИДЕО. Первое интервью. Линдон Эмерллаху рассказал о переходе в Полесье

Легионер вспомнил, как провел контрольный матч против житомирского клуба

Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Футбол | 02.02.2026, 14:01
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. БК Кривбасс снялся с чемпионата Украины
Баскетбол | 02.02.2026, 20:42
ОФИЦИАЛЬНО. БК Кривбасс снялся с чемпионата Украины
ОФИЦИАЛЬНО. БК Кривбасс снялся с чемпионата Украины
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Футбол | 02.02.2026, 08:07
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
01.02.2026, 14:50
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 5
Футбол
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем