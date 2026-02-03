Роналду может покинуть Аль-Наср – известна сумма отступных в контракте

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает вариант с отъездом из Саудовской Аравии из-за разочарования текущими делами клуба. Согласно информации издания Record, сумма отступных за расторжение контракта форварда составляет 50 млн евро.

Как утверждает источник, португалец крайне недоволен политикой Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF). Эта государственная структура в 2023 году выкупила основные пакеты акций четырех ведущих коллективов страны: «Аль-Насра», «Аль-Хиляля», «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли».

Криштиану возмущен пассивным поведением своей команды на трансферном рынке по сравнению с конкурентами, которыми также руководит фонд. По его мнению, PIF специально ограничивает возможности «Аль-Насра» в усилении состава, чтобы лишить клуб шансов на золото. Сейчас команда отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» лишь на один балл и остается в чемпионской гонке.

Сообщается, что именно эти разногласия стали причиной отказа Роналду принимать участие в игре 20-го тура Про-Лиги против «Эр-Рияда» (1:0).