Артета рассказал о травме игрока Арсенала: «Это серьезный удар для нас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета охарактеризовал травму Микеля Мерино как редкую.

Ранее сообщалось, что полузащитник «канониров» выбыл до конца сезона из-за повреждения. У испанского хавбека выявлен перелом кости правой стопы, полученный в концовке матча против «Манчестер Юнайтед» (2:3). Футболисту предстоит хирургическое вмешательство.

«Ему необходима операция, а это не всегда простой этап. Он крайне важен для нашей команды – универсальный игрок, способный закрывать несколько позиций. Это серьезный удар для нас.

Подобные травмы встречаются очень редко, поэтому сейчас важно дождаться операции и посмотреть, как будет проходить восстановление, как организм станет реагировать день за днем. Мы будем внимательно следить за его состоянием в течение первой недели после операции и оценивать дальнейшие шаги.

Я уверен, что Микель сделает все возможное, чтобы вернуться как можно скорее. Но при этом необходимо уважать процесс реабилитации и понимать, что речь идет о достаточно редком повреждении», – заявил Артета.