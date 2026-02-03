Артета рассказал о травме игрока Арсенала: «Это серьезный удар для нас»
Мерино выбыл до конца сезона
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета охарактеризовал травму Микеля Мерино как редкую.
Ранее сообщалось, что полузащитник «канониров» выбыл до конца сезона из-за повреждения. У испанского хавбека выявлен перелом кости правой стопы, полученный в концовке матча против «Манчестер Юнайтед» (2:3). Футболисту предстоит хирургическое вмешательство.
«Ему необходима операция, а это не всегда простой этап. Он крайне важен для нашей команды – универсальный игрок, способный закрывать несколько позиций. Это серьезный удар для нас.
Подобные травмы встречаются очень редко, поэтому сейчас важно дождаться операции и посмотреть, как будет проходить восстановление, как организм станет реагировать день за днем. Мы будем внимательно следить за его состоянием в течение первой недели после операции и оценивать дальнейшие шаги.
Я уверен, что Микель сделает все возможное, чтобы вернуться как можно скорее. Но при этом необходимо уважать процесс реабилитации и понимать, что речь идет о достаточно редком повреждении», – заявил Артета.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шапаренко подписал соглашение на пять лет
Клуб официально подтвердил трансфер Нильсона Ангуло