Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер почтил память погибших шахтёров на сборах в Турции
Другие новости
03 февраля 2026, 02:37 |
36
0

ФОТО. Шахтер почтил память погибших шахтёров на сборах в Турции

Сильный жест Шахтера

03 февраля 2026, 02:37 |
36
0
ФОТО. Шахтер почтил память погибших шахтёров на сборах в Турции
Instagram. Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» начал тренировку на сборах в Турции с минуты молчания, почтив память погибших шахтеров.

Трагические события произошли 1 февраля в Днепропетровской области, когда российский удар пришелся по рабочему автобусу шахты ДТЭК. В результате атаки погибли 12 человек, еще 16 получили ранения, девять из них – в тяжелом состоянии.

В заявлении клуба отмечается, что команда не могла остаться в стороне от трагедии и почтила память погибших перед началом занятия. Футболисты и тренерский штаб собрались вместе, чтобы отдать дань уважения жертвам.

Капитан команды Николай Матвиенко, обращаясь к партнерам во время тренировки, подчеркнул важность этого жеста, призвав всех вместе вспомнить погибших минутой молчания.

В клубе выразили соболезнования семьям жертв и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По теме:
Экс-нападающий Буковины трудоустроился в другой команде Первой лиги
Ярмоленко и Буяльский забивают голы уже в 13 сезонах УПЛ
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
фото российско-украинская война Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Футбол | 02 февраля 2026, 07:47 7
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс

Влада поблагодарила болельщиков Арсенала

Севилья потерпела фиаско в чемпионате Испании от Мальорки
Футбол | 03 февраля 2026, 00:04 0
Севилья потерпела фиаско в чемпионате Испании от Мальорки
Севилья потерпела фиаско в чемпионате Испании от Мальорки

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев

ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Теннис | 02.02.2026, 21:34
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Футбол | 02.02.2026, 14:01
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02.02.2026, 07:03
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 15
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 5
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 9
Бокс
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
02.02.2026, 05:42 17
Футбол
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 16
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем