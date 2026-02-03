ФОТО. Шахтер почтил память погибших шахтёров на сборах в Турции
Сильный жест Шахтера
Донецкий «Шахтер» начал тренировку на сборах в Турции с минуты молчания, почтив память погибших шахтеров.
Трагические события произошли 1 февраля в Днепропетровской области, когда российский удар пришелся по рабочему автобусу шахты ДТЭК. В результате атаки погибли 12 человек, еще 16 получили ранения, девять из них – в тяжелом состоянии.
В заявлении клуба отмечается, что команда не могла остаться в стороне от трагедии и почтила память погибших перед началом занятия. Футболисты и тренерский штаб собрались вместе, чтобы отдать дань уважения жертвам.
Капитан команды Николай Матвиенко, обращаясь к партнерам во время тренировки, подчеркнул важность этого жеста, призвав всех вместе вспомнить погибших минутой молчания.
В клубе выразили соболезнования семьям жертв и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
