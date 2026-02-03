Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко и Буяльский забивают голы уже в 13 сезонах УПЛ
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 00:49 | Обновлено 03 февраля 2026, 00:59
Ярмоленко и Буяльский забивают голы уже в 13 сезонах УПЛ

Лидером рейтинга является Александр Гладкий с 17 забивными сезонами

ФК Динамо

Футболисты Динамо Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко проводят 13-й результативный сезон в УПЛ.

Они находятся в одном шаге от топ‑10 футболистов с наибольшим количеством результативных сезонов в истории чемпионатов Украины.

Лидером в этом рейтинге остается Александр Гладкий – 17 сезонов с голами.

Осенью 2025 года увеличили число своих забивных сезонов также: Владислав Калитвинцев (Металлист 1925), Андрей Цуриков (Колос) – 12 сезонов, Алексей Гуцуляк (Полесье) и Филипп Будковский (Заря) – 11 сезонов.

Футболисты с наибольшим количеством результативных сезонов в чемпионатах Украины.

ФОТО.

Николай Степанов
