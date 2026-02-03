Ярмоленко и Буяльский забивают голы уже в 13 сезонах УПЛ
Лидером рейтинга является Александр Гладкий с 17 забивными сезонами
Футболисты Динамо Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко проводят 13-й результативный сезон в УПЛ.
Они находятся в одном шаге от топ‑10 футболистов с наибольшим количеством результативных сезонов в истории чемпионатов Украины.
Лидером в этом рейтинге остается Александр Гладкий – 17 сезонов с голами.
Осенью 2025 года увеличили число своих забивных сезонов также: Владислав Калитвинцев (Металлист 1925), Андрей Цуриков (Колос) – 12 сезонов, Алексей Гуцуляк (Полесье) и Филипп Будковский (Заря) – 11 сезонов.
Футболисты с наибольшим количеством результативных сезонов в чемпионатах Украины.
ФОТО.
