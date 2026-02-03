Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ивуарийский полузащитник Ренна переходит в Порту
Португалия
03 февраля 2026, 01:26 | Обновлено 03 февраля 2026, 02:56
Полноценный выкуп данным соглашением не предусмотрен

fcporto.pt

«Порту» официально подтвердил переход Секо Фофана.

Представители португальского чемпионата арендовали 30-летнего хавбека у французского «Ренна». Стоит отметить, что полноценный выкуп прав на футболиста данным соглашением не предусмотрен.

В рамках нынешнего розыгрыша Лиги 1 ивуарийский полузащитник принял участие в 12 поединках, отметившись одним забитым мячом.

Напомним, что летом 2023 года игрок национальной команды Кот–д’Ивуара стал частью саудовского «Аль-Насра», однако уже через полгода отправился в аренду в «Аль-Иттифак». В январе 2025 года Фофана вернулся в чемпионат Франции, присоединившись к «Ренну».

Секо Фофана Порту Ренн чемпионат Португалии по футболу трансферы
Михаил Олексиенко Источник: ФК Порту
