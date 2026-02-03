ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузащитник Лацио стал игроком Сельты

Матиас Весино завершил свои выступления за «Лацио».

Испанская «Сельта» официально подтвердила трансфер 34-летнего полузащитника. Трудовое соглашение с уругвайским игроком будет действовать до завершения сезона-2026/27.

Напомним, что хавбек защищал цвета римского клуба с лета 2022 года, куда он перешел в статусе свободного агента после завершения контракта с миланским «Интером». За период пребывания в составе «бьянкочелести» Весино принял участие в 128 матчах и записал на свой счет 13 забитых мячей.