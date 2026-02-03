Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал таланта Челси с опцией выкупа
Англия
03 февраля 2026, 02:11 | Обновлено 03 февраля 2026, 02:12
120
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал таланта Челси с опцией выкупа

Тайрик Джордж сменил клубную прописку

03 февраля 2026, 02:11 | Обновлено 03 февраля 2026, 02:12
120
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал таланта Челси с опцией выкупа
ФК Эвертон. Тайрик Джордж

«Эвертон» официально объявил о подписании английского вингера лондонского «Челси» Тайрика Джорджа.

Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании с опцией выкупа.

В сезоне 2025/26 Тайрик Джордж провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее «Челси» отпустил в аренду Давида Датро Фофана.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузащитник Лацио стал игроком Сельты
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль потратил 23 млн евро на 19-летнего хавбека
Тайрик Джордж Эвертон Челси трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Эвертон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 02 февраля 2026, 23:52 0
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение

Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро

«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
Футбол | 02 февраля 2026, 22:00 22
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
«Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино

Президент ФИФА высказался за возвращение рф в футбол

Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Футбол | 02.02.2026, 08:34
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Футбол | 02.02.2026, 07:47
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02.02.2026, 07:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 13
Бокс
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
02.02.2026, 05:42 17
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем