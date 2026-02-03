ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал таланта Челси с опцией выкупа
Тайрик Джордж сменил клубную прописку
«Эвертон» официально объявил о подписании английского вингера лондонского «Челси» Тайрика Джорджа.
Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании с опцией выкупа.
В сезоне 2025/26 Тайрик Джордж провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
Ранее «Челси» отпустил в аренду Давида Датро Фофана.
📝Everton have completed the loan signing of England Under-21 international Tyrique George from Chelsea for the remainder of the 2025/26 season, with an option to make the move permanent this summer.— Everton (@Everton) February 2, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро
Президент ФИФА высказался за возвращение рф в футбол