ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал таланта Челси с опцией выкупа

«Эвертон» официально объявил о подписании английского вингера лондонского «Челси» Тайрика Джорджа.

Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании с опцией выкупа.

В сезоне 2025/26 Тайрик Джордж провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее «Челси» отпустил в аренду Давида Датро Фофана.