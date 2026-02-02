Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Этот бан приносит много ненависти». Скандальное интервью Инфантино
Чемпионат мира
02 февраля 2026, 22:00 | Обновлено 02 февраля 2026, 22:13
4

Президент ФИФА высказался за возвращение рф в футбол

4 Comments
FIFA. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино дал скандальное интервью Sky Sports и высказался за возвращение рф в футбол.

Предлагаем ознакомиться с переводом важной публикации британского издания.

Публикация Sky Sports с интервью Джанни Инфантино

Джанни Инфантино противоречив, но последователен – босс ФИФА ставит футбол выше политики. Инфантино против запретов и бойкотов, потому что они приносят «больше ненависти». Он извиняется, когда шутки не удаются, но не тогда, когда ставят под сомнение его принципы.

В эксклюзивном интервью Ялде Хаким президент ФИФА Джанни Инфантино еще раз подтвердил «мирную награду», которую он вручил Дональду Трампу, и отклонил призывы бойкотировать чемпионат мира в США. Джанни Инфантино – не человек, который отступает.

В интервью президент ФИФА подтвердил «премию мира», которую он вручил Дональду Трампу, отклонил призывы бойкотировать чемпионат мира в США, извинился за шутку об арестах английских фанатов на крупных турнирах и настаивал, что не сожалеет о своей речи перед чемпионатом мира в Катаре, когда сказал: «Сегодня я чувствую…»

В течение часа журналистка спрашивала Инфантино о его отношениях с Дональдом Трампом и решении вручить президенту США мирную награду.

Он признал, что реакция была «сильной», но защитил свой шаг, заявив, что это соответствует его убеждению, что футбол и ФИФА должны признавать любого, кто пытается положить конец конфликтам в мире.

Он не уклонился от ответов на вопросы о том, следовало ли делать больше для защиты футболистов в Газе и Иране. Что касается обеспокоенности тем, что задержание Николаса Мадуро в Венесуэле и рост напряженности с Ираном вызвали тревогу в мире:

«Мне очень повезло иметь прекрасные, большие отношения с президентом Трампом. Объективно он заслуживает эту награду. Он сыграл ключевую роль в разрешении конфликтов, спас жизни и тысячи жизней. Для меня нет ничего важнее, чем остановить убийства и прекратить такие страдания».

Инфантино также сделал прогноз относительно другой Премии мира: «Я думаю, он ее получит», имея в виду Нобелевскую премию.

На вопрос о призывах запретить или бойкотировать чемпионат мира 2026 в США из-за проблем безопасности и иммиграционной политики администрации Трампа, Инфантино ответил прямо:

«Я против запретов, я также против бойкотов. Я считаю, что они ничего не дают. Они лишь способствуют большей ненависти».

Он провел резкую аналогию – о масштабной торговле Великобритании с США. «Кто-то предлагает, чтобы Великобритания прекратила торговать с США? Я такого не слышал. Так почему футбол? Почему футбол?»

Он был столь же прям относительно возвращения рф в футбол. На вопрос, следует ли ФИФА отменить запрет, Инфантино ответил четко:

«О, безусловно. Мы должны это сделать. Да. по крайней мере на юношеском уровне. Этот запрет ничего не достиг. Он лишь создал больше фрустрации и ненависти».

Но хотя Инфантино был упрям в глобальной политике, он изменил тон, когда речь зашла об английских фанатах. На прошлой неделе в Давосе он пошутил об арестах фанатов Англии – комментарии, которые были восприняты негативно в Великобритании.

В этом интервью он извинился: «Это должна была быть легкая шутка, чтобы показать, что чемпионат мира в Катаре – это праздник, мирное событие».

На ЧМ-2022 в Катаре он произнес скандальную речь, которую многие до сих пор считают определяющей в его президентстве.

Журналистка назвала ее «бесславной» (англ: infamous), и Инфантино сразу перебил: «Она не была бесславной (infamous), она была отличной (famous)». И он не сожалел. По его мнению, речь достигла своей цели – ее услышали, обсуждали и запомнили.

Что бы вы ни думали об Инфантино, он остается последовательным. Он считает, что футбол должен быть выше политики, даже когда он в ней участвует. Он извиняется, когда шутки не удаются, но не тогда, когда ставят под сомнение принципы. И когда критики называют его наследие противоречивым, он пожал плечами – потому что противоречие тоже является формой власти.

Публикация: Sky Sports. Перевод: Sport.ua

По теме:
Умер хоккеист, защищавший Украину в рядах ВСУ
Российская ракета убила футболиста в Никополе
В УАФ отреагировали на скандальные слова Инфантино о россии
ФИФА Джанни Инфантино сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война выбор редакции Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: Sky Sports
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Harun Bakircioğlu
Этот бан никто вообще не заметил, кроме тебя Инфантильного. россия как экономический клоп так и футбольный. Посидят еще в бане.
Ответить
+4
samird
Дегенерат.
Ответить
+4
Diesel
Криса кремлівська. Хуй тобі на рило.
Жодна европейська команда не вийде на поле проти підарів.
В них є гідність, а ти продався за фублі..
Ответить
+3
Maxcrimea10
Цю тварину з рiдними на мiсяць у фронтове мiсто
Ответить
+2
