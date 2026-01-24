Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Инфантино пошутил про аресты британских фанов. И попал под волну критики
Чемпионат мира
24 января 2026, 17:04 | Обновлено 24 января 2026, 17:17
177
1

Инфантино пошутил про аресты британских фанов. И попал под волну критики

Президент ФИФА позволил себе яркое высказывание

24 января 2026, 17:04 | Обновлено 24 января 2026, 17:17
177
1 Comments
Инфантино пошутил про аресты британских фанов. И попал под волну критики
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался под волной критики со стороны экспертов и болельщиков после того, как во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе позволил себе шутку о поведении болельщиков из Великобритании на чемпионатах мира по футболу.

Инфантино, выступая перед мировыми лидерами, пошутил: «Впервые в истории ни один британец не был арестован на чемпионате мира (во время турнира в Катаре в 2022 году), эта статистика действительно особенная».

Однако такие слова не были восприняты в Великобритании. Главный констебль Марк Робертс, который возглавляет футбольную полицию, заявил, что, хотя подобные замечания и могут быть сказаны в шутку, они не являются ни полезными, ни точными. Робертс подчеркнул, что приличное поведение британских фанатов на чемпионатах мира – это скорее норма, чем нечто особенное, и привел данные о минимальном количестве арестов британцев на последних мировых форумах.

Кроме критики со стороны полиции, высказывания Инфантино также вызвали реакцию Ассоциации футбольных болельщиков Англии (FSA), которая призвала президента ФИФА сосредоточиться не на «дешевых шутливых замечаниях», а на проблеме высоких цен на билеты на чемпионат мира 2026, что вызывает недовольство среди фанатов.

ВИДЕО. Инфантино пошутил про аресты британских фанов

По теме:
Эксперт назвал главную надежду сборной Украины в матче со Швецией
Склоним головы. Был талантливее Алиева: 2 года назад погиб Сергей Рожок
Ряд сборных рискуют остаться на ЧМ-2026 в США без поддержки. Почему?
ЧМ-2026 по футболу Джанни Инфантино фанаты полиция ФИФА юмор болельщики
Николай Степанов Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис КОСТЫШИН: «Слова папы для меня важны. Я кайфую от игры Колоса»
Футбол | 24 января 2026, 17:24 0
Денис КОСТЫШИН: «Слова папы для меня важны. Я кайфую от игры Колоса»
Денис КОСТЫШИН: «Слова папы для меня важны. Я кайфую от игры Колоса»

Денис дал эксклюзивное интервью Sport.ua

Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25
Футбол | 23 января 2026, 19:39 7
Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25
Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25

Форвард из ДР Конго Афимико Пулулу может продолжить карьеру в составе киевского клуба

Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Бокс | 24.01.2026, 05:32
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Футзал | 23.01.2026, 23:42
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Биатлон | 24.01.2026, 17:16
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
Гребе бабло лопатою, пи#дить що хоче, #уй на всіх клав....мра#ота
Ответить
0
Популярные новости
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
Итоги второго дня Евро: провальный матч Украины. Положение в группе
Итоги второго дня Евро: провальный матч Украины. Положение в группе
22.01.2026, 22:24 1
Футзал
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 11
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 6
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем