Инфантино пошутил про аресты британских фанов. И попал под волну критики

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался под волной критики со стороны экспертов и болельщиков после того, как во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе позволил себе шутку о поведении болельщиков из Великобритании на чемпионатах мира по футболу.

Инфантино, выступая перед мировыми лидерами, пошутил: «Впервые в истории ни один британец не был арестован на чемпионате мира (во время турнира в Катаре в 2022 году), эта статистика действительно особенная».

Однако такие слова не были восприняты в Великобритании. Главный констебль Марк Робертс, который возглавляет футбольную полицию, заявил, что, хотя подобные замечания и могут быть сказаны в шутку, они не являются ни полезными, ни точными. Робертс подчеркнул, что приличное поведение британских фанатов на чемпионатах мира – это скорее норма, чем нечто особенное, и привел данные о минимальном количестве арестов британцев на последних мировых форумах.

Кроме критики со стороны полиции, высказывания Инфантино также вызвали реакцию Ассоциации футбольных болельщиков Англии (FSA), которая призвала президента ФИФА сосредоточиться не на «дешевых шутливых замечаниях», а на проблеме высоких цен на билеты на чемпионат мира 2026, что вызывает недовольство среди фанатов.

ВИДЕО. Инфантино пошутил про аресты британских фанов