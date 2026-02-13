Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Соперники Украины будут пытаться бегать день и ночь»
Лига наций
13 февраля 2026, 07:45
Известный тренер прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций для команды Сергея Реброва

УАФ. Сборная Украины

По итогам жеребьевки группового раунда Лиги наций-2026/27, которая вчера, 12 февраля состоялась в Брюсселе, своих соперников в Лиге В узнала сборная Украины. Ими стали команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

О перспективах команды Сергея Реброва в этом квартете свой комментарий сайту Sport.ua эксклюзивно дал известный отечественный тренер Виталий Кварцяный.

– В нашей группе оказались более чем средние команды, – сказал Кварцяный. – Сборная Венгрии харизматичная и неуступчивая. Они только в последний момент не смогли пробиться в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2026. С ними однозначно просто не будет. Похожий силовой стиль игры и у Северной Ирландии, которая рубится с первой и до последней минуты.

А вот что касается Грузии, то, если не будет Кварацхелии, то там не с кем играть. На мой взгляд, грузины не будут представлять для нашей сборной непреодолимый барьер. У них одно время был всплеск в результатах, но достаточно посмотреть на отборочный турнир чемпионата мира, в котором подопечные Вилли Саньоля один раз выиграли и в пяти матчах проиграли. В очном противостоянии против сборной Украины в прошлом розыгрыше Лиги наций грузины доставляли нам проблемы, но чувствовалось, что соперник играл на жилах, и что долго не может держать свой уровень. Они техничные, нестандартные. Могут выстрелить, но тогда это будет прыжок выше головы.

Тем не менее, я не скажу, что с кем-то будет легко и с кем-то будет тяжело. Все соперники у нас не стоячие, они будут пытаться бегать день и ночь, чтобы добиться результата.

И все же, по классу и гармоничности футболистов, которые на сегодня есть кандидатами в сборную, наша команда имеет преимущество перед оппонентами. Если к осени все наши футболисты будут в строю и находиться в хорошем функциональном состоянии, то «сине-желтые» вполне могут выйти в высший дивизион Лиги наций непосредственно с первого места.

Singularis
У мадьяров мы ещё не выигрывали)
