ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер
Максим Ворона перебрался в Запорожье
Запорожский Металлург официально объявил о подписании украинского полузащитника Максима Вороны. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Добро пожаловать в Запорожье, Максим», – говорится в сообщении.
По официальной информации, Максим присоединился к главному аутсайдеру Первой лиги Украины на правах свободного агента. О финансовых аспектах личного контракта игрока ничего не известно.
Зимой запорожский Металлург возглавил известный украинский специалист Сергей Ковалец. В нынешнем сезоне Первой лиги Украины запорожский Металлург занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.
