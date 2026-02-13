Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер
Украина. Первая лига
13 февраля 2026, 09:24 | Обновлено 13 февраля 2026, 09:58
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер

Максим Ворона перебрался в Запорожье

ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер
ФК Металлург Запорожье

Запорожский Металлург официально объявил о подписании украинского полузащитника Максима Вороны. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Добро пожаловать в Запорожье, Максим», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Максим присоединился к главному аутсайдеру Первой лиги Украины на правах свободного агента. О финансовых аспектах личного контракта игрока ничего не известно.

Зимой запорожский Металлург возглавил известный украинский специалист Сергей Ковалец. В нынешнем сезоне Первой лиги Украины запорожский Металлург занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Металлург Запорожье трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
