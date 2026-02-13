ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ совершил очередной трансфер, подписав форварда

Дебютант Украинской Премьер-лиги ФК «Кудровка» подписал контракт с форвардом-легионером Албаном Таипи. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем Албану успехов в «Кудровке» и яркой игре в элите украинского футбола», – лаконично говорится в сообщении/

По официальной информации, «Кудровка» оформила полноценный трансфер форварда, последним клубом которого был «Арсими» из Северной Македонии. О денежных деталях ничего не сообщается.

Форвард имеет опыт выступлений за клубы Северной Македонии и Венгрии. В первой части нынешнего сезона за «Арсими» в 16 матчах высшего дивизиона Северной Македонии отличился 6 голами и 2 результативными передачами.