ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ совершил очередной трансфер, подписав форварда
Албан Таипи стал игроком «Кудровки»
Дебютант Украинской Премьер-лиги ФК «Кудровка» подписал контракт с форвардом-легионером Албаном Таипи. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Желаем Албану успехов в «Кудровке» и яркой игре в элите украинского футбола», – лаконично говорится в сообщении/
По официальной информации, «Кудровка» оформила полноценный трансфер форварда, последним клубом которого был «Арсими» из Северной Македонии. О денежных деталях ничего не сообщается.
Форвард имеет опыт выступлений за клубы Северной Македонии и Венгрии. В первой части нынешнего сезона за «Арсими» в 16 матчах высшего дивизиона Северной Македонии отличился 6 голами и 2 результативными передачами.
