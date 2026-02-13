Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ совершил очередной трансфер, подписав форварда
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 07:51 | Обновлено 13 февраля 2026, 09:08
Албан Таипи стал игроком «Кудровки»

ФК Кудровка.

Дебютант Украинской Премьер-лиги ФК «Кудровка» подписал контракт с форвардом-легионером Албаном Таипи. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем Албану успехов в «Кудровке» и яркой игре в элите украинского футбола», – лаконично говорится в сообщении/

По официальной информации, «Кудровка» оформила полноценный трансфер форварда, последним клубом которого был «Арсими» из Северной Македонии. О денежных деталях ничего не сообщается.

Форвард имеет опыт выступлений за клубы Северной Македонии и Венгрии. В первой части нынешнего сезона за «Арсими» в 16 матчах высшего дивизиона Северной Македонии отличился 6 голами и 2 результативными передачами.

Кудровка трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
