Экс-тренер сборных Украины оценил жеребьевку Лиги наций
Стал известен календарь участников группы В, где выступят подопечные Сергея Реброва
Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем был тренером сборных Украины разных возрастных групп, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, повезло ли нашим футболистам с жеребьевкой.
«Я считаю, что с календарем все сложилось удачно. Склоняюсь к тому, что главными конкурентами украинцев в борьбе за повышение в классе будут венгры, и это хорошо, что мы начинаем с ними в гостях.
Согласен, наши соседи в последнее время прибавили, однако нельзя сказать, что у них нет слабых мест. В конце концов, на старте, как правило, все участники особо не рискуют, не действуют с открытым забралом, надеясь, что даже при ничейном исходе потом можно наверстать упущенное. Только будем надеяться, что наши ребята не наступит на те же грабли и очень ответственно отнесутся к первому противостоянию в Будапеште 25 сентября.
Дистанция турнира короткая и времени на разминку нет. Конечно, в таких обстоятельствах многое будет зависеть от наличия длинной скамейки запасных, удастся ли избежать травм лидерам.
Впрочем, как по мне, то сейчас главное сосредоточиться на решающих мартовских матчах, в которых решится, попадут ли украинцы на чемпионат мира. Конечно, все мы будем болеть за нашу сборную, но соперники у нее очень грозные и все может быть.
Хотя на сегодняшний момент я оцениваю выше шансы украинцев занять первое место в своей группе Лиги наций».
Ранее главный тренер национальной сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций.
