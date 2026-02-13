Экс-тренер сборных Украины оценил жеребьевку Лиги наций

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем был тренером сборных Украины разных возрастных групп, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, повезло ли нашим футболистам с жеребьевкой.

«Я считаю, что с календарем все сложилось удачно. Склоняюсь к тому, что главными конкурентами украинцев в борьбе за повышение в классе будут венгры, и это хорошо, что мы начинаем с ними в гостях.

Согласен, наши соседи в последнее время прибавили, однако нельзя сказать, что у них нет слабых мест. В конце концов, на старте, как правило, все участники особо не рискуют, не действуют с открытым забралом, надеясь, что даже при ничейном исходе потом можно наверстать упущенное. Только будем надеяться, что наши ребята не наступит на те же грабли и очень ответственно отнесутся к первому противостоянию в Будапеште 25 сентября.

Дистанция турнира короткая и времени на разминку нет. Конечно, в таких обстоятельствах многое будет зависеть от наличия длинной скамейки запасных, удастся ли избежать травм лидерам.

Впрочем, как по мне, то сейчас главное сосредоточиться на решающих мартовских матчах, в которых решится, попадут ли украинцы на чемпионат мира. Конечно, все мы будем болеть за нашу сборную, но соперники у нее очень грозные и все может быть.

Хотя на сегодняшний момент я оцениваю выше шансы украинцев занять первое место в своей группе Лиги наций».

