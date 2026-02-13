Италия13 февраля 2026, 23:42 |
560
0
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
Легендарный вратарь – о встречах с Роналду
13 февраля 2026, 23:42 |
560
0
Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от игр против пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду.
«Криштиану забивал во всех матчах против меня, кроме одного, когда меня удалили с поля, но он все равно забил после этого. Перед каждой игрой с ним я не мог спать по ночам. Он обладал невероятной агрессией, жестокостью и скоростью, из-за чего соперник всегда оставался на пять метров позади.
Я никогда не видел такого игрока. Он был настоящим зверем в штрафной площади и всегда стремился забивать», — отметил Буффон.
Читайте также:Зинедин ЗИДАН: «Ты с ума сошел? Там был Буффон»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 февраля 2026, 08:44 0
Британец – о Нике Болле
Футбол | 13 февраля 2026, 09:04 12
На украинца обиделись в Польше
Олимпийские игры | 13.02.2026, 06:23
Футбол | 13.02.2026, 21:55
Футбол | 13.02.2026, 22:27
Комментарии 0
Популярные новости
12.02.2026, 07:00 11
12.02.2026, 20:25 17
12.02.2026, 00:02 5
12.02.2026, 07:48 4
13.02.2026, 08:36 3
13.02.2026, 13:03 23
12.02.2026, 09:21 4
12.02.2026, 07:05 15