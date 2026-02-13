БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от игр против пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду.

«Криштиану забивал во всех матчах против меня, кроме одного, когда меня удалили с поля, но он все равно забил после этого. Перед каждой игрой с ним я не мог спать по ночам. Он обладал невероятной агрессией, жестокостью и скоростью, из-за чего соперник всегда оставался на пять метров позади.

Я никогда не видел такого игрока. Он был настоящим зверем в штрафной площади и всегда стремился забивать», — отметил Буффон.