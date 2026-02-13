Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
Италия
13 февраля 2026, 23:42 |
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»

Легендарный вратарь – о встречах с Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от игр против пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду.

«Криштиану забивал во всех матчах против меня, кроме одного, когда меня удалили с поля, но он все равно забил после этого. Перед каждой игрой с ним я не мог спать по ночам. Он обладал невероятной агрессией, жестокостью и скоростью, из-за чего соперник всегда оставался на пять метров позади.

Я никогда не видел такого игрока. Он был настоящим зверем в штрафной площади и всегда стремился забивать», — отметил Буффон.

