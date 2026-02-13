Где Судаков и Трубин? Известны стартовые составы Санта Клары и Бенфики

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
13 февраля 2026, 19:37 |
Встреча 22-го тура чемпионата Португалии состоится 13 февраля в 20:30 по киевскому времени

Анатолий Трубин

«Санта Клара» и «Бенфика» встретятся в матче 22-го тура чемпионата Португалии, который состоится в пятницу, 13 февраля.

Команды сыграют на стадионе «Estádio de São Miguel», расположенном на Азорских островах. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Наставники команд выбрали футболистов, который выйдут в стартовом составе. Голкипер «орлов» Анатолий Трубин сыграет с первых минут, полузащитник Георгий Судаков остался на скамейке запасных.

«Бенфика» имеет в своем активе 49 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Санта Клара» набрала 17 пунктов и разместилась на 16-й позиции.

Стартовые составы Санта Клары и Бенфики на матч чемпионата Португалии

По теме:
Моуриньо снова заговорил о Трубине: «На три секунды я потерял контроль»
Санта-Клара – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Санта Клара – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Португалии по футболу Санта Клара Бенфика Жозе Моуриньо Георгий Судаков Анатолий Трубин
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
avk2307
Третій матч поспіль гравець за 6,5 млн аренди в запасі.
Це ж дорого для Бенфіки? Кожен матч коштує щось
