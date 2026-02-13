Где Судаков и Трубин? Известны стартовые составы Санта Клары и Бенфики
Встреча 22-го тура чемпионата Португалии состоится 13 февраля в 20:30 по киевскому времени
«Санта Клара» и «Бенфика» встретятся в матче 22-го тура чемпионата Португалии, который состоится в пятницу, 13 февраля.
Команды сыграют на стадионе «Estádio de São Miguel», расположенном на Азорских островах. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
Наставники команд выбрали футболистов, который выйдут в стартовом составе. Голкипер «орлов» Анатолий Трубин сыграет с первых минут, полузащитник Георгий Судаков остался на скамейке запасных.
«Бенфика» имеет в своем активе 49 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Санта Клара» набрала 17 пунктов и разместилась на 16-й позиции.
Стартовые составы Санта Клары и Бенфики на матч чемпионата Португалии
