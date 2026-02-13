Ренн – ПСЖ. Забарный в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в пятницу, 13 февраля, в поединке 22-го тура чемпионата Франции
«Ренн» и ПСЖ встретились в пятницу, 13 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча началась в 20:00 по киевскому времени.
Местом проведения игры стал стадион «Roazhon Park». Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе парижской команды.
Предыдущий поединок между этими соперниками завершился разгромной победой ПСЖ со счетом 5:0.
Подопечные Луиса Энрике занимают первое место, имея в своем активе 51 балл. «Ренн» набрал 31 пункт и разместился на шестой позиции в турнирной таблице.
Чемпионат Франции, 22-й тур. 13 февраля
Ренн – ПСЖ – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
