Ренн – ПСЖ. Забарный в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Ренн» и ПСЖ встретились в пятницу, 13 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча началась в 20:00 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Roazhon Park». Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе парижской команды.

Предыдущий поединок между этими соперниками завершился разгромной победой ПСЖ со счетом 5:0.

Подопечные Луиса Энрике занимают первое место, имея в своем активе 51 балл. «Ренн» набрал 31 пункт и разместился на шестой позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Франции, 22-й тур. 13 февраля

Ренн – ПСЖ – 0:0 (обновляется)

Видео голов: