  4. Ренн – ПСЖ. Забарный в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Франция
13 февраля 2026, 19:57 |
429
0

Ренн – ПСЖ. Забарный в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в пятницу, 13 февраля, в поединке 22-го тура чемпионата Франции

Ренн – ПСЖ. Забарный в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

«Ренн» и ПСЖ встретились в пятницу, 13 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча началась в 20:00 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Roazhon Park». Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе парижской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Предыдущий поединок между этими соперниками завершился разгромной победой ПСЖ со счетом 5:0.

Подопечные Луиса Энрике занимают первое место, имея в своем активе 51 балл. «Ренн» набрал 31 пункт и разместился на шестой позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Франции, 22-й тур. 13 февраля

Ренн ПСЖ 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
ВИДЕО. Как играет Али Авила, которого собирается подписать Динамо
Мбаппе не хватает 7 голов для установления личного рекорда
ВИДЕО. Без шансов для Сафонова. Ренн шокировал ПСЖ невероятным голом
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ренн ПСЖ Ренн - ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
