Бенфика одолела Санта-Клару с Трубиным в старте. Судаков вышел на замену

В пятницу, 13 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Санта-Клара» и «Бенфика». Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника со счетом 2:1.

В первом тайме лиссабонский клуб оформил комфортное преимущество, забив в ворота соперника дважды. Сначала результативным ударом отметился греческий нападающий Павлидис, а на 38-й минуте хозяева записали на свой счет автогол.

«Санта-Клара» сумела сократить отставание в счете в начале второй половине игры – Гонсалу Пасиенсия переправил мяч в ворот Анатолия Трубина после подачи с углового.

Голкипер сборной Украины вышел в стартовом составе «орлов» и провел весь матч, а вот его соотечественник, полузащитник Георгий Судаков остался на скамейке запасных и появился на поле лишь на 79-й минуте.

Чемпионат Португалии, 22-й тур. 13 февраля

Санта-Клара – Бенфика – 1:2

Голы: Пасиенсия, 47 – Павлидис, 16, Пауло Витор, 38 (автогол)