Бенфика одолела Санта-Клару с Трубиным в старте. Судаков вышел на замену
Подопечные Жозе Моуриньо сумели удержать преимущество, оформленное в первом тайме
В пятницу, 13 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Санта-Клара» и «Бенфика». Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника со счетом 2:1.
В первом тайме лиссабонский клуб оформил комфортное преимущество, забив в ворота соперника дважды. Сначала результативным ударом отметился греческий нападающий Павлидис, а на 38-й минуте хозяева записали на свой счет автогол.
«Санта-Клара» сумела сократить отставание в счете в начале второй половине игры – Гонсалу Пасиенсия переправил мяч в ворот Анатолия Трубина после подачи с углового.
Голкипер сборной Украины вышел в стартовом составе «орлов» и провел весь матч, а вот его соотечественник, полузащитник Георгий Судаков остался на скамейке запасных и появился на поле лишь на 79-й минуте.
Чемпионат Португалии, 22-й тур. 13 февраля
Санта-Клара – Бенфика – 1:2
Голы: Пасиенсия, 47 – Павлидис, 16, Пауло Витор, 38 (автогол)
The 3️⃣ points are ours! 🦅#CDSCSLB | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/7zRldTx5u0— SL Benfica (@slbenfica_en) February 13, 2026
