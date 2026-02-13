Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика одолела Санта-Клару с Трубиным в старте. Судаков вышел на замену
Чемпионат Португалии
Санта Клара
13.02.2026 20:30 – FT 1 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
13 февраля 2026, 22:27 | Обновлено 13 февраля 2026, 22:46
321
2

Бенфика одолела Санта-Клару с Трубиным в старте. Судаков вышел на замену

Подопечные Жозе Моуриньо сумели удержать преимущество, оформленное в первом тайме

13 февраля 2026, 22:27 | Обновлено 13 февраля 2026, 22:46
321
2 Comments
Бенфика одолела Санта-Клару с Трубиным в старте. Судаков вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 13 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Санта-Клара» и «Бенфика». Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника со счетом 2:1.

В первом тайме лиссабонский клуб оформил комфортное преимущество, забив в ворота соперника дважды. Сначала результативным ударом отметился греческий нападающий Павлидис, а на 38-й минуте хозяева записали на свой счет автогол.

«Санта-Клара» сумела сократить отставание в счете в начале второй половине игры – Гонсалу Пасиенсия переправил мяч в ворот Анатолия Трубина после подачи с углового.

Голкипер сборной Украины вышел в стартовом составе «орлов» и провел весь матч, а вот его соотечественник, полузащитник Георгий Судаков остался на скамейке запасных и появился на поле лишь на 79-й минуте.

Чемпионат Португалии, 22-й тур. 13 февраля

Санта-Клара Бенфика 1:2

Голы: Пасиенсия, 47 – Павлидис, 16, Пауло Витор, 38 (автогол)

По теме:
Трубин стал первым украинцем, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии
Санта-Клара – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Санта Клара – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Португалии по футболу Санта-Клара Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков Вангелис Павлидис Томаш Араужу
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 06:23 7
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент

Италия имеет 6 золотых медалей, на одну меньше, чем получила Норвегия

ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Зимние виды | 13 февраля 2026, 18:36 24
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича

CAS не удовлетворил иск украинца

МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Футбол | 13.02.2026, 07:02
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Футбол | 13.02.2026, 21:42
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Футбол | 13.02.2026, 17:57
Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанат Шахтера
«Трубин — настоящая скала: пропустил всего лишь половину того, что летело в ворота. А Судаков вообще главный творец успеха — вышел под занавес, чисто профессионально поприсутствовал и принес победу. Настоящий мастер-класс по достижению результата без лишних движений!»
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44
Бокс
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 11
Футбол
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
12.02.2026, 08:11 14
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем