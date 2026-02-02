Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
WTA
02 февраля 2026, 15:40 | Обновлено 02 февраля 2026, 15:53
1011
5

Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби

Даяна в двух сетах разобралась с Беатрис Хаддад Майей в первом раунде пятисотника

02 февраля 2026, 15:40 | Обновлено 02 февраля 2026, 15:53
1011
5 Comments
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 43) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю (WTA 68) за 1 час и 41 минуту.

WTA 500 Абу-Даби. Хард, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:2, 7:5

За матч Даяна отдала две свои подачи. Во второй партии Ястремская уступала 0:2, выиграла четыре гейма подряд, позволила Беатрис сравнять и сделала решающий брейк в 12-м гейме.

Ястремская провела первое очное противостояние против Хаддад Майи.

Для Даяны это был шестой матч в 2026 году. На ее счету три победы и три поражения.

Во втором круге Ястремская встретится со второй сеяной Екатериной Александровой. Ранее Даяна шесть раз играла против «нейтралки», счет 3:3.

Ястремская в Абу-Даби также выступит в парном разряде. В 1/8 финала Даяна вместе с Теодорой Костович сыграет против Екатерины Александровой и Майи Джойнт (встреча начнется 2 февраля ориентировочно в 16:30 по Киеву).

По теме:
Даяна Ястремская – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сестры Киченок сыграют в одной паре в Абу-Даби. Кто напарница Ястремской?
Как выглядит рейтинг WTA после Aus Open? Свитолина вернулась в топ-10!
Даяна Ястремская WTA Абу-Даби Беатрис Хаддад Майя
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02 февраля 2026, 07:02 11
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент

Украинец хочет трилогии с Тайсоном Фьюри

ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open. Джокович позвал Рафу выйти вместо него
Теннис | 01 февраля 2026, 16:33 0
ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open. Джокович позвал Рафу выйти вместо него
ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open. Джокович позвал Рафу выйти вместо него

Рафаэль присутствовал на Rod Laver Arena, где 1 февраля Алькарас переиграл Новака

Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Бокс | 02.02.2026, 03:22
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Футбол | 01.02.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02.02.2026, 07:03
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Змістовна атакувальна гра від Даяни, терплячість в розіграшах, помірна як для неї кількість невимушених помилок (стата В-НП в плюсі). Але ми вже таке бачили - в перших колах Брісбена - і пам`ятаємо, що було далі. Подивимось, як воно буде в Абу-Дабі. Проти суперниць, які не будуть допомагати - бо Беатріс на подачі виконала Коко і Марту найгірших зразків.
Ответить
+1
Vlad H.
Гра як бог на душу покладе. З такою грою і це вже результат.
Ответить
0
Sit Simurg
Все норм .. Далі Александрова - є небезпідставна надія ..)
Ответить
0
Андрій Заліщук
Ну тут молодець, не безгрішно звичайно, але додавила бразилійку, далі грьобане кацапське дупло, при чому двічі, і в парі сьогодні, і в одиночці
Ответить
0
C.Пеклов
Молодець!Але у 2 сеті за рахунку 4-2раптом вмикнула відому всім гру сама з собою'влучу-не влучу"!І насилу та що "влучу"змогла таки перемогти!Ось така в нас Даяна!Бажаю успіху у наступному матчі!
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
31.01.2026, 21:50 8
Футзал
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 12
Футбол
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
31.01.2026, 17:20 2
Теннис
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 33
Теннис
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем