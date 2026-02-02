Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 43) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю (WTA 68) за 1 час и 41 минуту.

WTA 500 Абу-Даби. Хард, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:2, 7:5

За матч Даяна отдала две свои подачи. Во второй партии Ястремская уступала 0:2, выиграла четыре гейма подряд, позволила Беатрис сравнять и сделала решающий брейк в 12-м гейме.

Ястремская провела первое очное противостояние против Хаддад Майи.

Для Даяны это был шестой матч в 2026 году. На ее счету три победы и три поражения.

Во втором круге Ястремская встретится со второй сеяной Екатериной Александровой. Ранее Даяна шесть раз играла против «нейтралки», счет 3:3.

Ястремская в Абу-Даби также выступит в парном разряде. В 1/8 финала Даяна вместе с Теодорой Костович сыграет против Екатерины Александровой и Майи Джойнт (встреча начнется 2 февраля ориентировочно в 16:30 по Киеву).