Семикратный чемпион Франции завершил подписание форварда сборной Украины

Один из самых титулованных клубов Франции – «Лион» – закрыл все вопросы в переходе форварда сборной Украины Романа Яремчука. Об этом сообщило авторитетное издание Footmercato.

Опытный 30-летний футболист успешно прошел медосмотр и в ближайшее время присоединиться к семикратному чемпиону страны. Контракт украинца принадлежит греческому «Олимпиакосу» и дейтсвует до июня 2028 года.

Стороны договорились об аренде на полгода с опцией необязательного выкупа – такой подход позволит «Лиону» избежать рисков и оценить форму форварда после завершения нынешнего сезона.

В случае, если французский клуб решит оформить полноценный трансфер Яремчука, придется заплатить четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.