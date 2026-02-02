Семикратный чемпион Франции завершил подписание форварда сборной Украины
Роман Яремчук покинет чемпионат Греции и продолжит карьеру в составе «Лиона»
Один из самых титулованных клубов Франции – «Лион» – закрыл все вопросы в переходе форварда сборной Украины Романа Яремчука. Об этом сообщило авторитетное издание Footmercato.
Опытный 30-летний футболист успешно прошел медосмотр и в ближайшее время присоединиться к семикратному чемпиону страны. Контракт украинца принадлежит греческому «Олимпиакосу» и дейтсвует до июня 2028 года.
Стороны договорились об аренде на полгода с опцией необязательного выкупа – такой подход позволит «Лиону» избежать рисков и оценить форму форварда после завершения нынешнего сезона.
В случае, если французский клуб решит оформить полноценный трансфер Яремчука, придется заплатить четыре миллиона евро.
В нынешнем сезоне Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
Tout est bouclé pour Roman Yaremchuk à l’OLhttps://t.co/jxWHYZeWGk— Foot Mercato (@footmercato) February 2, 2026
