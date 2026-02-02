Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Семикратный чемпион Франции завершил подписание форварда сборной Украины
Франция
02 февраля 2026, 16:22
Семикратный чемпион Франции завершил подписание форварда сборной Украины

Роман Яремчук покинет чемпионат Греции и продолжит карьеру в составе «Лиона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Один из самых титулованных клубов Франции – «Лион» – закрыл все вопросы в переходе форварда сборной Украины Романа Яремчука. Об этом сообщило авторитетное издание Footmercato.

Опытный 30-летний футболист успешно прошел медосмотр и в ближайшее время присоединиться к семикратному чемпиону страны. Контракт украинца принадлежит греческому «Олимпиакосу» и дейтсвует до июня 2028 года.

Стороны договорились об аренде на полгода с опцией необязательного выкупа – такой подход позволит «Лиону» избежать рисков и оценить форму форварда после завершения нынешнего сезона.

В случае, если французский клуб решит оформить полноценный трансфер Яремчука, придется заплатить четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.

Лион чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Роман Яремчук трансферы трансферы Лиги 1 аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Footmercato
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Футбол | 02 февраля 2026, 05:42 14
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо

Шапаренко уйдет, если будет хорошее предложение

Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 06:42 1
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины

Каталонцы подписали Бельтрана, что ставит точку на приходе Шапаренко

Ждут в первой команде. Брат Судакова забивает за Шахтер
Футбол | 02.02.2026, 14:39
Ждут в первой команде. Брат Судакова забивает за Шахтер
Ждут в первой команде. Брат Судакова забивает за Шахтер
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Футбол | 02.02.2026, 10:33
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Футбол | 01.02.2026, 15:24
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
