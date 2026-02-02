Украинский футболист, от которого отказалось Динамо, может уехать в Европу

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в одном из клубов Европы. Об этом сообщила SportArena.

В услугах опытного 30-летнего защитника заинтересован австрийский «Линц», который занимает 12-е место в элитном дивизионе и ищет усиление, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице.

Лучкевич находится в статусе свободного агента с 1 июля 2025 года после того, как оказался не нужен «Динамо». В составе «бело-синего» клуба украинец провел полгода, в течении которых сыграл всего три матча.

В своей карьере Лучкевич защищал цвета запорожского «Металлурга», «Днепра», «Александрии» и «Колоса» из Ковалевки. Имеет опыт выступлений в чемпионате Бельгии, где играл за «Стандард».

В активе защитника – 23 игры в футболке сборной Украины U-21. Трансферная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро.