Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Аль-Иттихад выиграл без Бензема. Таблица саудовского чемпионата
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
01.02.2026 19:30 – FT 1 : 0
Аль-Наджма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
02 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 02 февраля 2026, 17:52
131
0

ВИДЕО. Аль-Иттихад выиграл без Бензема. Таблица саудовского чемпионата

Вечером 1 февраля сыграны три матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

02 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 02 февраля 2026, 17:52
131
0
ВИДЕО. Аль-Иттихад выиграл без Бензема. Таблица саудовского чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 февраля сыграны три матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

По итогам игрового дня изменения получила турнирная таблица.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аль-Иттихад без звездного форварда Карима Бензема переиграл Аль-Наджма (1:0)

Преимущество клуба Аль-Хиляль над командами Аль-Наср и Аль-Ахли составляет три очка.

Топ-7: Аль-Хиляль (46 очков), Аль-Наср, Аль-Ахли (43), Аль-Кадисия (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34), Аль-Иттифак (29).

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 29 января 2025

Аль-Шабаб – Аль-Фейха – 1:0

Гол: Джош Браунхилл, 40

Аль-Фатех – Аль-Хазем – 1:1

Голы: Жорже Фернандеш, 90+1 – Аль-Сома, 42 (пен)

Аль-Иттихад – Аль-Наджма – 1:0

Гол: Мухамаду Думбия, 4

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 18 14 4 0 47 - 18 02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд 46
2 Аль-Наср Эр-Рияд 18 14 1 3 48 - 18 06.02.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд 43
3 Аль-Ахли Джидда 18 13 4 1 33 - 12 02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун 43
4 Аль-Кадaсиа 18 12 4 2 43 - 18 03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха 40
5 Аль-Таавун 18 12 2 4 36 - 20 03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун 38
6 Аль-Иттихад 19 10 4 5 34 - 23 06.02.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак 34
7 Аль-Иттифак 18 8 5 5 27 - 30 03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж 29
8 Аль-Халидж 18 7 4 7 38 - 30 03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж 25
9 Неом 18 7 3 8 24 - 28 02.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом 24
10 Аль-Фатех 19 6 5 8 25 - 34 07.02.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех 23
11 Аль-Хазм 19 5 6 8 20 - 35 05.02.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа 21
12 Аль-Фейха 19 5 5 9 19 - 33 05.02.26 17:20 Аль-Фейха - Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак 20
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19 4 7 8 19 - 25 07.02.26 16:00 Аль-Холуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19
14 Аль-Холуд 18 5 0 13 25 - 35 03.02.26 17:40 Дамак - Аль-Холуд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд 15
15 Аль-Рияд 18 2 6 10 18 - 38 06.02.26 16:25 Неом - Аль-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд 12
16 Дамак 18 1 8 9 14 - 33 03.02.26 17:40 Дамак - Аль-Холуд30.01.26 Неом 3:0 Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад 11
17 Аль-Ахдуд 18 2 3 13 14 - 34 02.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Неом30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд 9
18 Аль-Наджма 19 0 5 14 18 - 38 05.02.26 17:20 Аль-Фейха - Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех 5
Полная таблица

События матча

4’
ГОЛ ! Мяч забил Мамаду Думбия (Аль-Иттихад), асcист Мусса Диаби.
По теме:
Аль-Рияд – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Роналду может сенсационно вернуться в Европу
Товарищеские матчи, 1 февраля. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Аль-Шабаб Аль-Фейха Аль-Фатех Аль-Хазем Аль-Наджма видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Теннис | 02 февраля 2026, 15:40 7
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби

Даяна в двух сетах разобралась с Беатрис Хаддад Майей в первом раунде пятисотника

Новичок Полесья: «Война в Украине? А что я могу сделать – это жизнь»
Футбол | 02 февраля 2026, 17:50 0
Новичок Полесья: «Война в Украине? А что я могу сделать – это жизнь»
Новичок Полесья: «Война в Украине? А что я могу сделать – это жизнь»

Эмерлаху не опасается ситуации в стране

Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Футбол | 02.02.2026, 08:07
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02.02.2026, 07:03
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02.02.2026, 07:02
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 13
Футбол
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 4
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем