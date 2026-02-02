ВИДЕО. Аль-Иттихад выиграл без Бензема. Таблица саудовского чемпионата
Вечером 1 февраля сыграны три матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Вечером 1 февраля сыграны три матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
По итогам игрового дня изменения получила турнирная таблица.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Аль-Иттихад без звездного форварда Карима Бензема переиграл Аль-Наджма (1:0)
Преимущество клуба Аль-Хиляль над командами Аль-Наср и Аль-Ахли составляет три очка.
Топ-7: Аль-Хиляль (46 очков), Аль-Наср, Аль-Ахли (43), Аль-Кадисия (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34), Аль-Иттифак (29).
Чемпионат Саудовской Аравии
20-й тур, 29 января 2025
Аль-Шабаб – Аль-Фейха – 1:0
Гол: Джош Браунхилл, 40
Аль-Фатех – Аль-Хазем – 1:1
Голы: Жорже Фернандеш, 90+1 – Аль-Сома, 42 (пен)
Аль-Иттихад – Аль-Наджма – 1:0
Гол: Мухамаду Думбия, 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|18
|14
|4
|0
|47 - 18
|02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
|46
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|18
|14
|1
|3
|48 - 18
|06.02.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
|43
|3
|Аль-Ахли Джидда
|18
|13
|4
|1
|33 - 12
|02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун
|43
|4
|Аль-Кадaсиа
|18
|12
|4
|2
|43 - 18
|03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха
|40
|5
|Аль-Таавун
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун
|38
|6
|Аль-Иттихад
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|06.02.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак
|34
|7
|Аль-Иттифак
|18
|8
|5
|5
|27 - 30
|03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж
|29
|8
|Аль-Халидж
|18
|7
|4
|7
|38 - 30
|03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж
|25
|9
|Неом
|18
|7
|3
|8
|24 - 28
|02.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом
|24
|10
|Аль-Фатех
|19
|6
|5
|8
|25 - 34
|07.02.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Фатех01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех
|23
|11
|Аль-Хазм
|19
|5
|6
|8
|20 - 35
|05.02.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хазм01.02.26 Аль-Фатех 1:1 Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа
|21
|12
|Аль-Фейха
|19
|5
|5
|9
|19 - 33
|05.02.26 17:20 Аль-Фейха - Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак
|20
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|19
|4
|7
|8
|19 - 25
|07.02.26 16:00 Аль-Холуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|19
|14
|Аль-Холуд
|18
|5
|0
|13
|25 - 35
|03.02.26 17:40 Дамак - Аль-Холуд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд
|15
|15
|Аль-Рияд
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|06.02.26 16:25 Неом - Аль-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд
|12
|16
|Дамак
|18
|1
|8
|9
|14 - 33
|03.02.26 17:40 Дамак - Аль-Холуд30.01.26 Неом 3:0 Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад
|11
|17
|Аль-Ахдуд
|18
|2
|3
|13
|14 - 34
|02.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Неом30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд
|9
|18
|Аль-Наджма
|19
|0
|5
|14
|18 - 38
|05.02.26 17:20 Аль-Фейха - Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех
|5
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна в двух сетах разобралась с Беатрис Хаддад Майей в первом раунде пятисотника
Эмерлаху не опасается ситуации в стране