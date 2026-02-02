Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Анатолий Трубин вызвал настоящее землетрясение в Португалии
Лига чемпионов
02 февраля 2026, 19:06 | Обновлено 02 февраля 2026, 19:12
Анатолий Трубин вызвал настоящее землетрясение в Португалии

Украинцу удалось забить Реалу

Анатолий Трубин вызвал настоящее землетрясение в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» в Лиссабоне запомнился не только результатом, но и необычным явлением.

Во время поединка, который завершился победой португальского клуба со счетом 4:2, в городе была зафиксирована сейсмографическая активность. По информации издания A Bola, колебания совпали с моментами голов «Бенфики», в том числе и решающего мяча, автором которого стал украинец Анатолий Трубин в компенсированное время.

Португальские специалисты отметили, что эпицентром толчков стал стадион «Эштадиу да Луж». Общая магнитуда колебаний достигла 0,5 по шкале Рихтера, а самый сильный импульс зафиксировали именно после гола Трубина.

По теме:
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Мбаппе близок к рекорду Роналду по голам с пенальти сезона 2014/15
Новый тренер Реала сравнил себя с персонажем Властелина колец
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал
Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
Комментарии 0
