Анатолий Трубин вызвал настоящее землетрясение в Португалии
Украинцу удалось забить Реалу
Матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» в Лиссабоне запомнился не только результатом, но и необычным явлением.
Во время поединка, который завершился победой португальского клуба со счетом 4:2, в городе была зафиксирована сейсмографическая активность. По информации издания A Bola, колебания совпали с моментами голов «Бенфики», в том числе и решающего мяча, автором которого стал украинец Анатолий Трубин в компенсированное время.
Португальские специалисты отметили, что эпицентром толчков стал стадион «Эштадиу да Луж». Общая магнитуда колебаний достигла 0,5 по шкале Рихтера, а самый сильный импульс зафиксировали именно после гола Трубина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий «сине-желтых» Андрей Воробей сказал всю правду о переходе Александра в «Аякс»
Легендарному тренеру исполнилось 75 лет!