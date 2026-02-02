Анатолий Трубин вызвал настоящее землетрясение в Португалии

Матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» в Лиссабоне запомнился не только результатом, но и необычным явлением.

Во время поединка, который завершился победой португальского клуба со счетом 4:2, в городе была зафиксирована сейсмографическая активность. По информации издания A Bola, колебания совпали с моментами голов «Бенфики», в том числе и решающего мяча, автором которого стал украинец Анатолий Трубин в компенсированное время.

Португальские специалисты отметили, что эпицентром толчков стал стадион «Эштадиу да Луж». Общая магнитуда колебаний достигла 0,5 по шкале Рихтера, а самый сильный импульс зафиксировали именно после гола Трубина.