В Шахтере считают, что тренера спас от увольнения украинский вратарь

Главный тренер «Шахтера U-19» Алексей Белик поделился впечатлениями от гола украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота «Реала» в Лиге чемпионов.

«В этом эпизоде Анатолий Трубин сыграл как настоящий форвард топ-уровня. При стандарте он пошел в чужую штрафную, там выбрал правильную позицию, прочитал траекторию полета мяча и нанес удар из центра штрафной площадки. Все было сделано на уровне лучших нападающих Европы.

Этим голом, я считаю, Трубин спас Жозе Моуринью от увольнения», – сказал Белик.