Лига чемпионов31 января 2026, 04:02 |
В Шахтере считают, что тренера спас от увольнения украинский вратарь
Белик – о сейве Трубина
31 января 2026, 04:02 |
Главный тренер «Шахтера U-19» Алексей Белик поделился впечатлениями от гола украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота «Реала» в Лиге чемпионов.
«В этом эпизоде Анатолий Трубин сыграл как настоящий форвард топ-уровня. При стандарте он пошел в чужую штрафную, там выбрал правильную позицию, прочитал траекторию полета мяча и нанес удар из центра штрафной площадки. Все было сделано на уровне лучших нападающих Европы.
Этим голом, я считаю, Трубин спас Жозе Моуринью от увольнения», – сказал Белик.
