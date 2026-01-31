Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка разошлась миром с косовским клубом на сборах в Турции
Товарищеские матчи
Кудровка
30.01.2026 14:30 – FT 0 : 0
Лапи
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 07:12 | Обновлено 31 января 2026, 07:31
9
0

Кудровка разошлась миром с косовским клубом на сборах в Турции

Кудровка и Лапи голов друг другу не забили

Кудровка разошлась миром с косовским клубом на сборах в Турции
ФК Кудровка

Клуб Кудровка провел очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 14:30 встречались Кудровка и команда Лапи из Косова. Игра завершилась вничью (0:0).

Команда Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команда Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Следующий контрольный матч Кудровка сыграет 31 января против польской команды Полония Варшава.

Товарищеский матч. 30 января 2026. Турция

Кудровка (Украина) – Лапи (Косово) – 0:0

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
