Кудровка разошлась миром с косовским клубом на сборах в Турции

Клуб Кудровка провел очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 14:30 встречались Кудровка и команда Лапи из Косова. Игра завершилась вничью (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Следующий контрольный матч Кудровка сыграет 31 января против польской команды Полония Варшава.

Товарищеский матч. 30 января 2026. Турция

Кудровка (Украина) – Лапи (Косово) – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

Фотогалерея