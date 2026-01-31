Кудровка разошлась миром с косовским клубом на сборах в Турции
Кудровка и Лапи голов друг другу не забили
Клуб Кудровка провел очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
30 января в 14:30 встречались Кудровка и команда Лапи из Косова. Игра завершилась вничью (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Следующий контрольный матч Кудровка сыграет 31 января против польской команды Полония Варшава.
Товарищеский матч. 30 января 2026. Турция
Кудровка (Украина) – Лапи (Косово) – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф
Полузащитник сборной Украины сократил отставание в счете, реализовав пенальти