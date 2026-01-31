Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Бенфики» (2:4) в Лиге чемпионов. Наставник признал, что мадридцы не сыграли на нужном уровне, а ответственность за результат взял на себя.

«Мы были очень далеки от того уровня, на котором хотели быть. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно делать много вещей правильно на протяжении всех 90 минут.

Я знал силу соперника, но не смог донести до игроков то, чего требовал. Когда команда играет так – это моя вина», – сказал Альваро Арбелоа.