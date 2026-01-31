Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Лига чемпионов
31 января 2026, 03:32 |
199
2

Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики

Тренер взял вину на себя

31 января 2026, 03:32 |
199
2 Comments
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Бенфики» (2:4) в Лиге чемпионов. Наставник признал, что мадридцы не сыграли на нужном уровне, а ответственность за результат взял на себя.

«Мы были очень далеки от того уровня, на котором хотели быть. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно делать много вещей правильно на протяжении всех 90 минут.

Я знал силу соперника, но не смог донести до игроков то, чего требовал. Когда команда играет так – это моя вина», – сказал Альваро Арбелоа.

По теме:
ВИДЕО. Брат звезды Реала жестко ответил бойцу UFC
Известный эксперт спрогнозировал, сможет ли Бенфика обыграть Реал в ЛЧ
УЕФА опубликовал календарь 1/16 финала ЛЧ. Когда Трубин сыграет с Реалом?
Альваро Арбелоа Лига чемпионов Анатолий Трубин Реал Мадрид Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское «Динамо» пригласило нового тренера
Футбол | 30 января 2026, 21:22 2
Киевское «Динамо» пригласило нового тренера
Киевское «Динамо» пригласило нового тренера

К штабу Костюка присоединился Малицкий

Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30 января 2026, 06:23 0
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных

Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Футбол | 30.01.2026, 03:17
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Футбол | 30.01.2026, 03:52
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Экс-вратарь сборной Украины: «Его Куртуа поздравил, это много значит»
Футбол | 31.01.2026, 02:02
Экс-вратарь сборной Украины: «Его Куртуа поздравил, это много значит»
Экс-вратарь сборной Украины: «Его Куртуа поздравил, это много значит»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serebro1233
Арбелоа не тренер рівня галактікос!
#HalaMadrid🤍
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 7
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 46
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем