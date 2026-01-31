Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов посетил одну из тренировок житомирского «Полесья».

На сборах в Испании он пообщался с главным тренером волков Русланом Ротанем.

Следующий официальный матч Полесье сыграет против Колоса в 17-м туре УПЛ.

Игра состоится в Ковалевке на стадионе Колос в воскресенье, 22 февраля, в 13:00.

ФОТО. Тренер сборной Украины посетил лагерь Полесья на сборах