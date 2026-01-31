Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренер сборной Украины посетил лагерь Полесья на сборах
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 05:41 | Обновлено 31 января 2026, 05:56
54
0

ФОТО. Тренер сборной Украины посетил лагерь Полесья на сборах

Тренер вратарей Рустам Худжамов пообщался с Русланом Ротанем

31 января 2026, 05:41 | Обновлено 31 января 2026, 05:56
54
0
ФОТО. Тренер сборной Украины посетил лагерь Полесья на сборах
ФК Полесье. Рустам Худжамов и Руслан Ротань

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов посетил одну из тренировок житомирского «Полесья».

На сборах в Испании он пообщался с главным тренером волков Русланом Ротанем.

Следующий официальный матч Полесье сыграет против Колоса в 17-м туре УПЛ.

Игра состоится в Ковалевке на стадионе Колос в воскресенье, 22 февраля, в 13:00.

ФОТО. Тренер сборной Украины посетил лагерь Полесья на сборах

По теме:
Утверждены даты и время матчей 17-го тура Украинской Премьер-лиги
Йожеф САБО: «Я не уверен, что эти футболисты нужны Реброву»
Они видят чемпиона. Ротань объяснил, зачем Полесью Усик
Рустам Худжамов сборная Украины по футболу Полесье Житомир Руслан Ротань фото тренер вратарей
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Футбол | 30 января 2026, 14:23 1
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Футбол | 30 января 2026, 10:48 6
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина

Украинец следил за турнирной таблицей

Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Гамбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 31.01.2026, 04:24
Гамбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Гамбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Футбол | 31.01.2026, 03:32
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 46
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 7
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 7
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем