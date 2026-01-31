Украина. Премьер лига31 января 2026, 05:41 | Обновлено 31 января 2026, 05:56
ФОТО. Тренер сборной Украины посетил лагерь Полесья на сборах
Тренер вратарей Рустам Худжамов пообщался с Русланом Ротанем
Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов посетил одну из тренировок житомирского «Полесья».
На сборах в Испании он пообщался с главным тренером волков Русланом Ротанем.
Следующий официальный матч Полесье сыграет против Колоса в 17-м туре УПЛ.
Игра состоится в Ковалевке на стадионе Колос в воскресенье, 22 февраля, в 13:00.
