Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский нашел себе занятие после увольнения из Динамо
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 05:02 |
465
0

Шовковский нашел себе занятие после увольнения из Динамо

Тренер посетил бильярдный клуб

ФК Динамо. Александр Шовковский

Жена бывшего тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского поделилась в соцсетях фотографией из его досуга.

На этот раз легендарного экс-вратаря можно увидеть не на природе, а за бильярдным столом. Фото опубликовала Марина, после чего сам Шовковский также распространил его в Инстаграме.

На фото Шовковский проводит время со своим сыном, которого зовут Владислав.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

Александр Шовковский lifestyle фото
Дмитрий Олийченко
