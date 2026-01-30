Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
Лига чемпионов
30 января 2026, 07:22 |
2158
0

ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного

В клубе будут ждать, пока он адаптируется

30 января 2026, 07:22 |
2158
0
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во французской прессе активно обсуждают будущее защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

Украинец, который летом перешел из «Борнмута» за 66 миллионов евро, пока не оправдывает всех ожиданий в Париже. В сезоне 2025/26 Забарный провел 24 матча, отличился одним голом, но регулярно подвергается критике со стороны французских журналистов.

В то же время в парижском клубе не спешат с радикальными решениями. В клубе понимают, что адаптация к требованиям Луиса Энрике сложна, в Париже готовы ждать, пока украинец выйдет на свой уровень и раскроет потенциал.

По теме:
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-тренер Шахтера попросил об отставке после вылета из ЛЧ
Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.fr
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Футбол | 29 января 2026, 13:58 0
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом
Футбол | 29 января 2026, 07:51 2
Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом
Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом

Анатолий опубликовал пост в Instagram

В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Футбол | 30.01.2026, 00:02
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Футбол | 30.01.2026, 07:42
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
Футбол | 29.01.2026, 09:44
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:02 1
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 6
Футзал
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем