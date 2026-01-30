ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного

Во французской прессе активно обсуждают будущее защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

Украинец, который летом перешел из «Борнмута» за 66 миллионов евро, пока не оправдывает всех ожиданий в Париже. В сезоне 2025/26 Забарный провел 24 матча, отличился одним голом, но регулярно подвергается критике со стороны французских журналистов.

В то же время в парижском клубе не спешат с радикальными решениями. В клубе понимают, что адаптация к требованиям Луиса Энрике сложна, в Париже готовы ждать, пока украинец выйдет на свой уровень и раскроет потенциал.