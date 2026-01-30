ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
В клубе будут ждать, пока он адаптируется
Во французской прессе активно обсуждают будущее защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.
Украинец, который летом перешел из «Борнмута» за 66 миллионов евро, пока не оправдывает всех ожиданий в Париже. В сезоне 2025/26 Забарный провел 24 матча, отличился одним голом, но регулярно подвергается критике со стороны французских журналистов.
В то же время в парижском клубе не спешат с радикальными решениями. В клубе понимают, что адаптация к требованиям Луиса Энрике сложна, в Париже готовы ждать, пока украинец выйдет на свой уровень и раскроет потенциал.
