Экс-игрок сборной Франции: «Луис Энрике разочарован игрой Забарного»
Дюгарри считает, что ПСЖ допустил просчет, подписав украинца
Экс-игрок национальной сборной Франции Кристоф Дюгарри полагает, что менеджмент «ПСЖ» совершил просчет, подписав защитника Илью Забарного и вратаря Люку Шевалье.
«В структуру клуба интегрировали двух новых игроков, пытаясь встроить их в общую игровую модель. Но детали не подходят друг другу, и эта система не функционирует!
Ситуацию еще реально поправить, однако на данный момент Луиш Кампуш и Луис Энрике разочарованы игрой Забарного и Шевалье.
Они не ожидали увидеть таких кондиций от футболистов на этом этапе лиги. Думаю, руководство надеялось на более благоприятный сценарий. Сейчас я уверен: Луиш Кампуш допустил промах», – отметил Дюгарри в подкасте RMC.
