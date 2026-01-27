Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок сборной Франции: «Луис Энрике разочарован игрой Забарного»
Франция
27 января 2026, 01:59 | Обновлено 27 января 2026, 02:42
Дюгарри считает, что ПСЖ допустил просчет, подписав украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок национальной сборной Франции Кристоф Дюгарри полагает, что менеджмент «ПСЖ» совершил просчет, подписав защитника Илью Забарного и вратаря Люку Шевалье.

«В структуру клуба интегрировали двух новых игроков, пытаясь встроить их в общую игровую модель. Но детали не подходят друг другу, и эта система не функционирует!

Ситуацию еще реально поправить, однако на данный момент Луиш Кампуш и Луис Энрике разочарованы игрой Забарного и Шевалье.

Они не ожидали увидеть таких кондиций от футболистов на этом этапе лиги. Думаю, руководство надеялось на более благоприятный сценарий. Сейчас я уверен: Луиш Кампуш допустил промах», – отметил Дюгарри в подкасте RMC.

trentreznor11
"разчарований грой Забарного".. це що, новий граматєй з'явився на додачу до місцевих писак-трієчників? 
