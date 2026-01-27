Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: клуб УПЛ просматривает украинского вингера и испанского центрбека
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 01:29
Источник: клуб УПЛ просматривает украинского вингера и испанского центрбека

Андрей Маткевич и Алаги Оливейра находятся в тренировочном лагере Эпицентра

Источник: клуб УПЛ просматривает украинского вингера и испанского центрбека
AFE. Алаги Оливейра

Клуб УПЛ «Эпицентр» активно работает на трансферном рынке во время зимних сборов в Турции и просматривает нескольких потенциальных новичков.

В лагере команды Сергея Нагорняка находится испанский центральный защитник Алаги Оливейра. 27-летний футболист имеет испанское и сенегальское гражданство, его контракт принадлежит клубу «Торрент», который выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Испании. Соглашение истекает летом 2026 года, однако с конца ноября игрок не привлекается к матчам команды, что повышает вероятность досрочного расставания сторон. В текущем сезоне Оливейра провел 10 матчей в чемпионате, а также 1 игру Кубка Испании, в которой отметился результативной передачей.

Тренерский штаб «Эпицентра» также просматривает украинского вингера Андрея Маткевича. Воспитанник «Динамо» осенью выступал за «Зарю» на правах аренды из киевского клуба и сейчас пытается убедить тренеров в своей готовности к переходу.

Также клуб из Хмельницкой области финализировал соглашение с опытным полузащитником Кириллом Ковальцом. Футболист присоединился к команде с контрактом до конца сезона, а после его завершения стороны планируют обсудить возможность продолжения сотрудничества.

Андрей Маткевич Эпицентр Каменец-Подольский Кирилл Ковалец трансферы Сергей Нагорняк свободный агент учебно-тренировочные сборы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
