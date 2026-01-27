Каррагер разнес Ливерпуль после поражения от Борнмута: «Это не уровень АПЛ»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг жесткой критике коллектив после проигрыша «Борнмуту» (2:3) в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы наблюдаем в АПЛ команду, чья игра не дотягивает до стандартов этого турнира. Глядя на результаты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» за последние две недели, становится очевидно: «Ливерпуль» рискует остаться без путевки в Лигу чемпионов.

Я всерьез опасаюсь за них. Не попасть в главный еврокубок в статусе действующих чемпионов, потратив при этом 450 млн фунтов и имея крупнейшую зарплатную ведомость в лиге – это повод задать очень серьезные вопросы главному тренеру», – цитирует Каррагера Sky Sports.