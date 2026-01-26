Гол Куньи стал первым в сезоне, забитым игроком МЮ, вышедшим на замену

Манчестер Юнайтед наконец-то забил гол в сезоне АПЛ с помощью вышедшего на замену игрока.

Матеус Кунья своим забитым мячом подарил победу «красным дьяволам» в выездном матче против Арсенала.

Таким образом, в сезоне АПЛ не осталось ни одной команды, в которой бы ни забивали голы игроки после выхода на замену.

Рекордсменом сезона по количеству голов, забитых игроками после выхода на замену, является Брайтон, в активе которого 9 подобных забитых мячей. На один меньше у Бернли и Астон Вилла (по 8).

Команды АПЛ по количеству голов, забитых игроками, вышедшими на замену в сезоне АПЛ 2025/26

9 – Брайтон

8 – Бернли

8 – Астон Вилла

7 – Фулхэм

6 – Арсенал

6 – Борнмут

6 – Вест Хэм Юнайтед

5 – Сандерленд

4 – Ливерпуль

4 – Лидс Юнайтед

3 – Челси

3 – Брентфорд

3 – Ньюкасл Юнайтед

3 – Тоттенхэм Хотспур

2 – Кристал Пэлас

2 – Вулверхэмптон

1 – Ноттингем Форест

1 – Эвертон

1 – Манчестер Сити

1 – Манчестер Юнайтед