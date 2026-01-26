Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Куньи стал первым в сезоне, забитым игроком МЮ, вышедшим на замену
Англия
26 января 2026, 22:21 | Обновлено 26 января 2026, 22:22
75
0

Гол Куньи стал первым в сезоне, забитым игроком МЮ, вышедшим на замену

Брайтон является лидером сезона по количеству подобных голов

26 января 2026, 22:21 | Обновлено 26 января 2026, 22:22
75
0
Гол Куньи стал первым в сезоне, забитым игроком МЮ, вышедшим на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед наконец-то забил гол в сезоне АПЛ с помощью вышедшего на замену игрока.

Матеус Кунья своим забитым мячом подарил победу «красным дьяволам» в выездном матче против Арсенала.

Таким образом, в сезоне АПЛ не осталось ни одной команды, в которой бы ни забивали голы игроки после выхода на замену.

Рекордсменом сезона по количеству голов, забитых игроками после выхода на замену, является Брайтон, в активе которого 9 подобных забитых мячей. На один меньше у Бернли и Астон Вилла (по 8).

Команды АПЛ по количеству голов, забитых игроками, вышедшими на замену в сезоне АПЛ 2025/26

9 – Брайтон
8 – Бернли
8 – Астон Вилла
7 – Фулхэм
6 – Арсенал
6 – Борнмут
6 – Вест Хэм Юнайтед
5 – Сандерленд
4 – Ливерпуль
4 – Лидс Юнайтед
3 – Челси
3 – Брентфорд
3 – Ньюкасл Юнайтед
3 – Тоттенхэм Хотспур
2 – Кристал Пэлас
2 – Вулверхэмптон
1 – Ноттингем Форест
1 – Эвертон
1 – Манчестер Сити
1 – Манчестер Юнайтед

По теме:
УАФ может понести большой ущерб из-за Михаила Мудрика. В чем дело?
Миколенко станет 6-м украинцем со 130+ матчами в топ-5 лигах
Где Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Лидс
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Матеус Кунья Брайтон
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Футбол | 26 января 2026, 07:02 4
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму

Украинец нанял тренера для индивидуальных занятий

Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос
Футбол | 26 января 2026, 23:07 0
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос

Марсело может гордиться Энцо Алвесом

Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26.01.2026, 08:33
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 26.01.2026, 18:35
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 9
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем