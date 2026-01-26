Гол Куньи стал первым в сезоне, забитым игроком МЮ, вышедшим на замену
Брайтон является лидером сезона по количеству подобных голов
Манчестер Юнайтед наконец-то забил гол в сезоне АПЛ с помощью вышедшего на замену игрока.
Матеус Кунья своим забитым мячом подарил победу «красным дьяволам» в выездном матче против Арсенала.
Таким образом, в сезоне АПЛ не осталось ни одной команды, в которой бы ни забивали голы игроки после выхода на замену.
Рекордсменом сезона по количеству голов, забитых игроками после выхода на замену, является Брайтон, в активе которого 9 подобных забитых мячей. На один меньше у Бернли и Астон Вилла (по 8).
Команды АПЛ по количеству голов, забитых игроками, вышедшими на замену в сезоне АПЛ 2025/26
9 – Брайтон
8 – Бернли
8 – Астон Вилла
7 – Фулхэм
6 – Арсенал
6 – Борнмут
6 – Вест Хэм Юнайтед
5 – Сандерленд
4 – Ливерпуль
4 – Лидс Юнайтед
3 – Челси
3 – Брентфорд
3 – Ньюкасл Юнайтед
3 – Тоттенхэм Хотспур
2 – Кристал Пэлас
2 – Вулверхэмптон
1 – Ноттингем Форест
1 – Эвертон
1 – Манчестер Сити
1 – Манчестер Юнайтед
