«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца

Еще в 2024 году появилась информация, что бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо может стать футболистом сборной Украины. Тогда косвенно это подтвердил и сам игрок. И вот буквально на днях эта новость обрела новые очертания. Более того, есть вероятность того, что Педриньо могут натурализовать к предстоящим мартовским матчам «сине-желтых».

Свое мнение по этому поводу эксклюзивно для сайта Sport.ua высказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Это абсолютно логичная ситуация, – сказал Федорчук. – Другое дело, почему именно в эту позицию, поскольку есть проблемный правый фланг обороны, позиция форварда. В полузащите у нас много квалифицированных футболистов. Но даже при этом Педриньо не будет лишним в этой компании. Это правильная инициатива. Этим и должен заниматься тренерский штаб: предугадывать ситуацию и решать проблему.

Главный тренер не враг сам себе. На игру выходят те игроки, который в тот или иной момент пребывают в наилучших игровых кондициях. При большом выборе качественных футболистов, облегчается работа для наставника. Можно вспомнить, как одно время Георгий Судаков или, к примеру, Виктор Цыганков были чуть ли не топами в сборной, а потом сдавали. Еще совсем недавно, казалось, что без Александра Зинченко сборная Украины будет на порядок слабее, а оказывается не все так плохо.

Только Криштиану Роналду или Лионель Месси могли годами держать свой уровень, но это сверходаренные люди.

Поэтому конкуренция внутри коллектива пойдет только на пользу национальной команде. Мы ведь не единственные, кто натурализует сильных футболистов. Здесь важно все правильно организовать, чтобы на матч со Швецией вышел, как я уже сказал, оптимальный состав.

Напомним, что 26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матча плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Триумфатор этого противостояние в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть турнира встретится с победителем матча Польша – Албания.