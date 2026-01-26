Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца
Сборная УКРАИНЫ
26 января 2026, 16:56 |
481
0

«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца

Футбольный эксперт высказался о привлечении полузащитника «Шахтера» под знамена сборной Украины

26 января 2026, 16:56 |
481
0
«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца
Шахтер. Педриньо

Еще в 2024 году появилась информация, что бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо может стать футболистом сборной Украины. Тогда косвенно это подтвердил и сам игрок. И вот буквально на днях эта новость обрела новые очертания. Более того, есть вероятность того, что Педриньо могут натурализовать к предстоящим мартовским матчам «сине-желтых».

Свое мнение по этому поводу эксклюзивно для сайта Sport.ua высказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Это абсолютно логичная ситуация, – сказал Федорчук. – Другое дело, почему именно в эту позицию, поскольку есть проблемный правый фланг обороны, позиция форварда. В полузащите у нас много квалифицированных футболистов. Но даже при этом Педриньо не будет лишним в этой компании. Это правильная инициатива. Этим и должен заниматься тренерский штаб: предугадывать ситуацию и решать проблему.

Главный тренер не враг сам себе. На игру выходят те игроки, который в тот или иной момент пребывают в наилучших игровых кондициях. При большом выборе качественных футболистов, облегчается работа для наставника. Можно вспомнить, как одно время Георгий Судаков или, к примеру, Виктор Цыганков были чуть ли не топами в сборной, а потом сдавали. Еще совсем недавно, казалось, что без Александра Зинченко сборная Украины будет на порядок слабее, а оказывается не все так плохо.

Только Криштиану Роналду или Лионель Месси могли годами держать свой уровень, но это сверходаренные люди.

Поэтому конкуренция внутри коллектива пойдет только на пользу национальной команде. Мы ведь не единственные, кто натурализует сильных футболистов. Здесь важно все правильно организовать, чтобы на матч со Швецией вышел, как я уже сказал, оптимальный состав.

Напомним, что 26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матча плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Триумфатор этого противостояние в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть турнира встретится с победителем матча Польша – Албания.

По теме:
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Турнирная таблица АПЛ. Перевес Арсенала сократился до 4 очков
Все серьезно? В Нидерландах рассказали о проблемах с трансфером Зинченко
Олег Федорчук Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду Лионель Месси Георгий Судаков Сергей Ребров Виктор Цыганков Александр Зинченко эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 26 января 2026, 12:05 9
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям

Обыграйте редакцию и претендуйте на Airpods! Учавствуйте в конкурсе и забирайте фрибеты

Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Футбол | 25 января 2026, 18:01 5
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи

Матч завершился со счетом 3:2

Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Футзал | 25.01.2026, 18:49
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Верона – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 26.01.2026, 15:11
Верона – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Верона – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 50
Футбол
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 29
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 8
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем