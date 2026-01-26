Как Брентфорд превращается из аутсайдера АПЛ в претендента на ЛЧ

Каждое лето «Брентфорд» ставит себя в затруднительное положение. «Пчелы» почти всегда продают как минимум одного из своих лучших игроков и обычно не заменяют его футболистом того же уровня. Однако с момента выхода в Премьер-лигу в 2021 году они ни разу не сталкивались с реальной угрозой вылета в Чемпионшип. Тем не менее прошлым летом им пророчили борьбу за выживание в нынешнем сезоне.

В 2025-м году команда потеряла сразу двух своих лучших бомбардиров, а также тренера. Но сейчас, когда в чемпионате Англии сыграно больше 20-ти туров, команда очень далека от зоны вылета. Более того, «пчелы» находятся в нескольких очках от места в Лиге чемпионов и являются реальным претендентом на выход в еврокубки.

«Брентфорд» точно следует утверждению, что никто не может быть важнее клуба – они регулярно продают по одному ключевому игроку каждый год. Однако летом «пчелы» потеряли сразу нескольких важных людей, начиная с Томаса Франка: специалист заявил «пчелам» о желании перейти в «Тоттенхэм».

На момент ухода за 10 млн фунтов датчанин был вторым по продолжительности работы тренером в АПЛ после повышения с должности ассистента в 2018 году. Полузащитник Кристиан Нергор тоже ушел достаточно неожиданно за 15 млн фунтов, поскольку понадобился другому лондонскому клубу – «Арсеналу».

Несколько дней спустя вингер Брайан Мбемо, которым интересовались практически все команды, финишировавшие в верхней половине турнирной таблицы в прошлом сезоне, перешел в «Манчестер Юнайтед» за 65 млн фунтов. Затем был Йоан Висса.

У «Брентфорда» есть своя цена за каждого игрока, но они не хотели терять одновременно и Йоана, и Мбемо, которые вместе забили 39 из 66 голов команды в Премьер-лиге в прошлом сезоне. Однако Висса устроил забастовку летом, настаивая на своем уходе, и «пчелы» продали его в «Ньюкасл» за 55 млн фунтов, получив примерно на 15 миллионов больше, чем изначально запрашивали за игрока.

Франк официально покинул «Брентфорд» 12 июня. Клуб начал искать преемников за несколько недель до этого, узнав, что датчанин находился в поле зрения «Тоттенхэма» еще до ухода Ангелоса Постекоглу. После долгих раздумий «пчелы» решили отдать приоритет преемственности, а не внешней революции, несмотря на большие изменения в составе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кит Эндрюс

Они обратились к Киту Эндрюсу, который был назначен тренером по стандартным положениям на сезон 2024/25 и, что примечательно, не вошел в штаб Франка в «Тоттенхэме». Руководство «Брентфорда» было очень впечатлено работой Эндрюса, выходящей за рамки его обязанностей по стандартам.

Кит сблизился с Франком, регулярно сопровождая его в скаутских поездках. Эндрюс считается очень хорошим коммуникатором, который умеет управлять ситуацией и удерживать внимание коллектива. «Пчелы» не смутились из-за отсутствия у Эндрюса опыта работы главным тренером, рассматривая его потенциал как просчитанный риск.

Однако болельщики забили тревогу уже после первого матча во главе с ирландцем, который их команда проиграла «Ноттингему» со счетом 1:3, уступая в 3 мяча уже после первого тайма. После этого последовали 2 победы, но в целом результаты были нестабильными.

Что примечательно, Эндрюс, который считается хорошим коммуникатором, стал неожиданно резко критиковать своих игроков после поражений. Как оказалось, это была стратегия специалиста, который хотел, чтобы футболисты не мирились с поражениями. Ирландец хотел, чтобы его команда прежде всего преуспела в «основах», и именно это они сделали.

Франк был известен своими экспериментами в важных матчах, направленными на то, чтобы отбирать очки у элиты Премьер-лиги, в то время как Эндрюс внедрил более универсальный стиль. Учитывая, насколько отличается состав (и, возможно, клуб в целом) от прошлого сезона, для нового тренера было крайне важно найти способ выжить. Он уже преуспел в этом и дал мощный импульс команде, которую многие списали со счетов еще до начала сезона.

Пока Эндрюс руководил командой с тренерской скамейки, Игор Тьяго стал главной звездой «Брентфорда» на поле. Еще несколько месяцев назад об этом нападающем мало кто слышал, а сейчас он является рекордсменом по количеству голов, забитых бразильцами в одном сезоне АПЛ. И это произошло в январе! Тьяго перешел к «пчелам» летом 2024 года из «Брюгге», где в своем единственном сезоне в бельгийском клубе забил 29 голов в 55 матчах.

Нетрудно было догадаться, что это замена Айвену Тоуни, который сначала получил дисквалификацию за ставки, а потом покинул клуб. Вскоре после перехода в «Брентфорд» Тьяго получил тяжелую травму мениска в предсезонке, а последующие проблемы с коленом привели к тому, что в кампании 2024/25 он сыграл всего 169 минут в восьми матчах, не отметившись результативными действиями.

Однако в текущем сезоне бразилец стал одним из открытый сезона в АПЛ. Тоуни забил 20 мячей в лиге за «Брентфорд» в кампании 2022/23. Столько же было у Мбемо в прошлом сезоне. Это рекордные показатели для игрока «пчел» за одну кампанию. Тьяго уже забил 17 голов.

Обладая высоким ростом, силой и скоростью, бразилец был идеально подготовлен к Премьер-лиге в физическом плане, но именно его психологическая устойчивость помогла ему добиться успеха. Серьезные травмы колена, возможно, несколько замедлили его прогресс на поле, но позволили ему адаптироваться к жизни в Англии.

В «Брентфорде» были опасения по поводу того, как заменить Нергора. Клуб был готов отклонить предложения от своих конкурентов из середины турнирной таблицы, таких как «Эвертон» и «Фулхэм», но предложение «Арсенала» было другим, и сам игрок был очень заинтересован в переходе. Однако у «пчел» появилась возможность заполучить футболиста с большим опытом выступлений в АПЛ.

Джордан Хендерсон, бывший капитан «Ливерпуля», хотел вернуться в Англию после двух лет за границей. Он был впечатлен предложением «Брентфорда», которое заключалось не только в том, чтобы сразу стать опытным лидером в конкурентоспособной команде Премьер-лиги, но и в том, чтобы получить новый опыт в солидном возрасте. При этом Хендерсон все еще надеялся попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Ранее «пчелы» подписали бывшего одноклубника Джордана по «Ливерпулю» Каоимина Келлехера в качестве нового основного голкипера, который заменил Марка Флеккена, перешедшего в «Байер». Оба экс-игрока «красных» стали одними из лучших футболистов «Брентфорда» в этом сезоне.

Помогло и то, что Хендерсон действительно хорошо играл, а не просто стал частью тренерского штаба Эндрюса. Решение Томаса Тухеля вернуть возрастного полузащитника в состав национальной команды, когда он еще играл за «Аякс», вызвало удивление, но, судя по его выступлениям в Премьер-лиге, Хендерсон действительно заслужил место в сборной Англии.

Даже элитные клубы смотрят на «Брентфорд» и на то, как они работают. По всем прогнозам, нынешний сезон должен был стать кризисным для «пчел», но он оказывается одним из самых успешных в их истории. В их секрете успеха нет одного единственного ингредиента, но все упирается во владельца Мэтью Бенхэма.

Бизнесмен и любитель статистики ранее работал с коллегой из «Брайтона» Тони Блумом, но в начале 2000-х между ними произошел конфликт. Он создал особенную культуру, которая стала близка фанатам. Да, «пчелы» продают своих лучших игроков, но в понимании Бэнхэма, если клуб хочет получать прибыль и зарабатывать деньги, он будет делать это способами, которые не предполагают выжимания из болельщиков всего до последней копейки.

Эта культура распространяется на весь клуб. Франк, которого обожают в каждом уголке «Брентфорда», идеально вписался в эту атмосферу, и это стало плюсом при назначении Эндрюса. Директор по футбольным операциям Джайлз и технический директор Дайкс – два лучших специалиста в своем деле, которых также хвалили за коммуникабельность.

Питер Гилхэм, самый долго работающий диктор на стадионе в Англии (он занял эту должность в 1969 году), является связующим звеном с игроками и пользуется уважением практически всех, кто когда-либо играл за «пчел». Соедините все эти факторы, и вы получите умный клуб, где все работают на одной волне. «Брентфорд» пожинает плоды своих усилий, пользуясь хаосом и беспорядками, охватившими многие другие команды Премьер-лиги. Следующим шагом в развитии «пчел» должен быть выход в еврокубки. Это вполне реально.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal