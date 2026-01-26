Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник киевского клуба продолжит карьеру в Эстонии
Украина. Первая лига
26 января 2026, 17:21 |
300
0

Защитник киевского клуба продолжит карьеру в Эстонии

Владимир Швец покинет «Левый Берег»

26 января 2026, 17:21 |
300
0
Защитник киевского клуба продолжит карьеру в Эстонии
ФК Левый Берег. Владимир Швец

Украинский защитник «Левого Берега» Владимир Швец близок к трансферу в «Нымме Калью». Об этом сообщает Дмитрий Венков.

По информации источника, 21-летний футболист попал на радары эстонского клуба. «Левый Берег» получил официальное письмо от «Нымме Калью», в ближайшее время украинец отправится в эстонский клуб.

В текущем сезоне на счету Владимира Швеца провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Даниил Грабовецкий покинул «Левый Берег».

По теме:
Клуб АПЛ собирается арендовать украинского легионера
Заграничный клуб сделал запрос по Шабанову. В Металлисте 1925 дали ответ
Теди Цара покинет Александрию. Известно, где продолжит карьеру
трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Нымме Калью чемпионат Эстонии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футбол | 25 января 2026, 19:51 29
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко

Футболист продлил соглашение с киевлянами

МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Футбол | 26 января 2026, 07:44 0
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»

Наставник каталонского клуба – о приобретении Марк-Андре тер Штегена и уходе Ливаковича

Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26.01.2026, 15:11
Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26.01.2026, 08:33
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Для Усика нашли нового соперника для боя в США, который заменит Уайлдера
Для Усика нашли нового соперника для боя в США, который заменит Уайлдера
24.01.2026, 23:48 3
Бокс
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 30
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем