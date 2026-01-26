Защитник киевского клуба продолжит карьеру в Эстонии

Украинский защитник «Левого Берега» Владимир Швец близок к трансферу в «Нымме Калью». Об этом сообщает Дмитрий Венков.

По информации источника, 21-летний футболист попал на радары эстонского клуба. «Левый Берег» получил официальное письмо от «Нымме Калью», в ближайшее время украинец отправится в эстонский клуб.

В текущем сезоне на счету Владимира Швеца провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Даниил Грабовецкий покинул «Левый Берег».