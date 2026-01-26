Бавария начала переговоры с Кейном. У клуба есть условие

Спортивный директор Баварии Макс Эберль подтвердил, что клуб начал переговоры с форвардом Гарри Кейном о новом контракте. Договор игрока истекает летом 2027 года.

При этом мюнхенцы настаивают, чтобы Кейн согласился убрать из договора клаусулу, которая вступает в силу летом 2026 года. Бавария не хочет потерять своего лидера.

Клуб предложил англичанину соглашение до лета 2028 или 2029 года.

В нынешнем сезоне Кейн забил 34 гола в 30 матчах.