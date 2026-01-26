Элина Свитолина – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В четвертьфинале украинка сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф из США. Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena.

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Коко.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Ариной Соболенко, либо с Ивой Йович.

