Элина Свитолина – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026
27 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В четвертьфинале украинка сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф из США. Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena.
Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Коко.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Ариной Соболенко, либо с Ивой Йович.
