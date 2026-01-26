Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
26 января 2026, 18:20 | Обновлено 26 января 2026, 18:31
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В четвертьфинале украинка сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф из США. Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Коко.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Ариной Соболенко, либо с Ивой Йович.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Элина Свитолина Коко Гауфф смотреть онлайн Australian Open 2026
