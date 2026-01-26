Украинские юниоры на Aus Open: дерби в парном разряде, баранка от Белинской

26 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжились матчи юниорских турниров.

В понедельник в одиночном разряде из представителей Украины сыграла только София Белинская. 14-летняя украинка, которая является самой молодой участницей Aus Open, переиграла румынку Майю Илинку Бурческу со счетом 6:0, 6:4.

Следующей соперницей Софии будет 17-летняя «нейтралка» Екатерина Тупицына (WTA 1151).

В парном разряде Белинской не удалось пройти во второй круг. В 1/16 финала София вместе с Соль Айлин Ларрайя Гвиди (Аргентина) уступила еще одной украинке Антонине Сушковой и ее напарницей Наде Лагаев из Канады.

Во втором раунде Сушкова и Лагаев сыграют с американской парой Чуквумелие Кларк / Нэнси Ли.

Australian Open 2026. Юниоры

R2: София Белинская – Майя Илинка Бурческу – 6:0, 6:4

R3: София Белинская – 🏳️ Екатерина Тупицына

Australian Open 2026. Пары. Юниоры

R1: Антонина Сушкова / Надя Лагаев – София Белинская / Соль Айлин Ларрайя Гвиди – 6:1, 4:6, [10:3]

R2: Антонина Сушкова / Надя Лагаев – Чуквумелие Кларк / Нэнси Ли