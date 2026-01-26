Украинские юниоры на Aus Open: дерби в парном разряде, баранка от Белинской
София первой из украинок вышла в 1/8 финала одиночного разряда юниорского слэма
26 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжились матчи юниорских турниров.
В понедельник в одиночном разряде из представителей Украины сыграла только София Белинская. 14-летняя украинка, которая является самой молодой участницей Aus Open, переиграла румынку Майю Илинку Бурческу со счетом 6:0, 6:4.
Следующей соперницей Софии будет 17-летняя «нейтралка» Екатерина Тупицына (WTA 1151).
В парном разряде Белинской не удалось пройти во второй круг. В 1/16 финала София вместе с Соль Айлин Ларрайя Гвиди (Аргентина) уступила еще одной украинке Антонине Сушковой и ее напарницей Наде Лагаев из Канады.
Во втором раунде Сушкова и Лагаев сыграют с американской парой Чуквумелие Кларк / Нэнси Ли.
Australian Open 2026. Юниоры
R2: София Белинская – Майя Илинка Бурческу – 6:0, 6:4
R3: София Белинская – 🏳️ Екатерина Тупицына
Australian Open 2026. Пары. Юниоры
R1: Антонина Сушкова / Надя Лагаев – София Белинская / Соль Айлин Ларрайя Гвиди – 6:1, 4:6, [10:3]
R2: Антонина Сушкова / Надя Лагаев – Чуквумелие Кларк / Нэнси Ли
