Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинские юниоры на Aus Open: дерби в парном разряде, баранка от Белинской
Australian Open
26 января 2026, 17:02 | Обновлено 26 января 2026, 17:16
239
1

Украинские юниоры на Aus Open: дерби в парном разряде, баранка от Белинской

София первой из украинок вышла в 1/8 финала одиночного разряда юниорского слэма

26 января 2026, 17:02 | Обновлено 26 января 2026, 17:16
239
1 Comments
Украинские юниоры на Aus Open: дерби в парном разряде, баранка от Белинской
BTU. София Белинская

26 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжились матчи юниорских турниров.

В понедельник в одиночном разряде из представителей Украины сыграла только София Белинская. 14-летняя украинка, которая является самой молодой участницей Aus Open, переиграла румынку Майю Илинку Бурческу со счетом 6:0, 6:4.

Следующей соперницей Софии будет 17-летняя «нейтралка» Екатерина Тупицына (WTA 1151).

В парном разряде Белинской не удалось пройти во второй круг. В 1/16 финала София вместе с Соль Айлин Ларрайя Гвиди (Аргентина) уступила еще одной украинке Антонине Сушковой и ее напарницей Наде Лагаев из Канады.

Во втором раунде Сушкова и Лагаев сыграют с американской парой Чуквумелие Кларк / Нэнси Ли.

Australian Open 2026. Юниоры

R2: София Белинская Майя Илинка Бурческу – 6:0, 6:4
R3: София Белинская – 🏳️ Екатерина Тупицына

Australian Open 2026. Пары. Юниоры

R1: Антонина Сушкова / Надя Лагаев София Белинская / Соль Айлин Ларрайя Гвиди – 6:1, 4:6, [10:3]
R2: Антонина Сушкова / Надя Лагаев – Чуквумелие Кларк / Нэнси Ли

По теме:
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинцев на 27 января на AusOpen
Стали известны все пары 1/4 финала Australian Open 2026 у мужчин
Определены все четвертьфинальные пары Australian Open 2026 у женщин
София Белинская Антонина Сушкова юниорский теннис Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Свентек с баранкой вышла в четвертьфинал Aus Open. Кто дальше у Иги?
Теннис | 26 января 2026, 14:22 0
ВИДЕО. Свентек с баранкой вышла в четвертьфинал Aus Open. Кто дальше у Иги?
ВИДЕО. Свентек с баранкой вышла в четвертьфинал Aus Open. Кто дальше у Иги?

Ига разгромила Мэддисон Инглис и в 1/4 финала мейджора встретится с Рыбакиной

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футбол | 25 января 2026, 19:51 29
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко

Футболист продлил соглашение с киевлянами

Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 26.01.2026, 12:05
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 26.01.2026, 08:08
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Футбол | 25.01.2026, 18:01
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Нейтралка з справжнім призвищем як для как цапів.
Ответить
0
Популярные новости
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 30
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 8
Футбол
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем