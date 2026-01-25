СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Миррой Андреевой в 1/8 финала Australian Open 2026:

– Элина, поздравляем с выходом в четвертьфинал в четвертый раз здесь. Какие ощущения?

– Да, это здорово. Еще один шанс, возможно, сыграть в полуфинале. Но я очень довольна матчем, очень довольна выступлением сегодня. Думаю, я хорошо выполнила план. Очень довольна результатом.

– Следующим твоим соперником будет Коко. Говоря о подготовке к этому матчу с точки зрения температуры, я полагаю, что условия будут похожи на вчерашние, с такой же жарой. Я знаю, что ты пока не знаешь, когда и где будешь играть. Как ты готовишься к условиям, когда температура будет очень высокой?

– На самом деле я об этом не думала. Я пыталась готовиться к сегодняшнему матчу. Кто-то сказал мне несколько дней назад, что во вторник будет жарко. Так что мне придется подготовиться. Думаю, подготовка начнется завтра с гидратации, попытки сохранять спокойствие. Я думаю, что важно просто подготовиться как можно лучше, но мы оба будем в одинаковых условиях. Важно просто использовать завтрашний день, чтобы отдохнуть и подготовиться к этой сильной жаре.

– У вас было несколько невероятных матчей с Коко. Чего вы ожидаете и что нужно сделать, чтобы пройти в полуфинал, к которому вы стремитесь?

– Мне нужно обсудить план с тренером и понять, как его выполнять. У нас были сложные матчи, два последних, кажется, были в трех сетах. Мы играли в финале в Окленде пару лет назад и на US Open. Мы хорошо знаем игру друг друга. Завтра важно поработать над некоторыми моментами, обсудить с тренером и быть готовой к экстремальной жаре. Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий, в которых придется играть в жару.

– Вам удобнее играть при дневном свете или под крышей?

– Конечно, лучше играть попозже. Но я не решаю расписание. Возможно, один матч будет днем, другой – вечером. Вечером приятнее, хотя мяч все равно летит быстрее из-за жары, но в целом все будет нормально.

– Что для вас значит выход в полуфинал, учитывая три предыдущие четвертьфинала?

– Конечно, это много для меня значит, но я не хочу слишком об этом думать. Это еще одна возможность пройти далеко на турнире. Хочу сосредоточиться на восстановлении и на игровом плане, который я должна хорошо выполнить. сейчас это для меня приоритеты. Если все получится – будет шанс выиграть следующий матч.

– Что в вашей игре сейчас дает уверенность, что вы можете сделать ещё один-два шага вперед?

– У нас была хорошая предсезонная подготовка. Мы работали над несколькими вещами, над тактическими моментами. Было важно проанализировать, что получилось хорошо в 2025 году, и понять, что и как можно улучшить. Мы работали со статистикой, смотрели, где я могу улучшить подачу, приём и другие аспекты игры. Это открыло глаза на некоторые вещи, над которыми я продолжаю работать. Всё работает, но год длинный, нужно продолжать. Главный приоритет — оставаться в форме.

– В сегодняшнем матче против Мирры вы выиграли 15 из 20 очков на ее втором подаче – 75%. Это было запланировано? Насколько это помогло вам победить в двух сетах?

– Для меня было важно оказать давление. Ведь если я позволю ей взять преимущество в розыгрыше, она может очень хорошо ударить по мячу выиграть поинт. Она знает, как выигрывать матчи, выигрывать турниры. Так что для меня было важно попытаться первой взять инициативу и найти способ победить, потому что она очень хитрая теннисистка. Она меняет темп, длину ударов. Так что нужно очень быстро адаптироваться и принимать решения за доли секунды, чтобы либо пойти на мяч, либо попытаться направить его в нужное место.

– Сегодня Александра Олейникова снова прокомментировала ситуацию с войной и заявила, что ее не устраивает, что у Арины Соболенко большие рекламные контракты. Есть ли у вас мнение о российских и белорусских игроках, их спонсорских соглашениях и участии в Турах?

– На самом деле мне нечего сказать по этому поводу. Я не знаю, что именно она сказала, так что не в курсе.