Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
25 января 2026, 14:31 |
СВИТОЛИНА: «Это был чрезвычайно нервный матч. Рада, как я себя проявила»

Украинка провела флеш-интервью после победы над Миррой Андреевой в 4-м круге Aus Open

СВИТОЛИНА: «Это был чрезвычайно нервный матч. Рада, как я себя проявила»
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) провела флеш-интервью на корте после победы над Миррой Андреевой в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии 2026:

– Это просто невероятно. Я очень довольна сегодняшним выступлением, пришлось сражаться до самого последнего очка. Это был чрезвычайно нервный матч, и я очень рада тому, как я себя проявила.

– В прошлом году ты играла с Мирой и проиграла ей. Что ты сделала сегодня, чтобы победить? Во втором сете было очень напряженно. Что, по-твоему, у тебя сегодня получилось хорошо?

– Я ожидала тяжелой борьбы и много длинных розыгрышей. Я просто старалась очень хорошо двигаться сегодня, старалась быть очень сосредоточенной и находить, знаете, небольшие слабые места в ее игре, пыталась их использовать.

– Сегодня вы выглядели очень спокойной. Не то чтобы вы не были спокойной, но вы были очень сосредоточенной и сфокусированной. Вы сказали, что ваш муж Гаэль Монфис сказал вам, что иногда нужно быть более расслабленной. Это был его совет. Похоже, сегодня вы действительно последовали этому совету.

– Сегодня я не была расслабленной (смеется). Так что он не будет доволен, но я думаю, он может быть доволен моей сегодняшней победой. Больше всего грустно тогда, когда ты проигрываешь матчи. И большую часть своей карьеры ты проигрываешь матчи каждую неделю, и тебе приходится восстанавливаться, тебе приходится возвращаться на корт и пытаться работать, пытаться снова на следующей неделе и пытаться играть лучше на следующей неделе.

– После первого раунда у тебя было немного времени, и ты играла днем. Ты сказала, что у тебя есть время и что ты собираешься взять кредитную карту Гаэля и пойти по магазинам. Похоже, это сработало, потому что ты победила. Возможно, тебе стоит продолжать так делать. Как это отразится на кредитной карте Гейл?

– Ну, я не уверена, что мы увидим его на следующем матче. Он должен улететь. Это приятные моменты, которые мы проводим вместе как на корте, так и за его пределами. Так что, конечно, здорово, что он рядом со мной.

– Ваша дочь Скай еще маленькая. Она не может быть в боксе, но можете ли вы рассказать мне о ней немного? Вы сегодня будете праздновать вместе с ней? Как это будет выглядеть?

– Мы будем общаться по FaceTime всей семьей. К счастью, в Европе сейчас день, так что мы сможем это сделать и насладиться этим моментом вместе. Она знает, что мы играем в теннис и что это наша работа, но она думает, что все родители профессионально играют в теннис (смеется). Это, конечно, приятно, но я думаю, что однажды она сама станет спортсменкой. Посмотрим, как у нее пойдет.

– Так что, увидим ли мы тренера Элину и тренера Гаэля в боксе?

– Возможно, в другом виде спорта. Думаю, для нас это будет слишком много тенниса (смеется).

– Отдыхай. У вас еще много тенниса впереди. Увидимся в четвертьфинале.

Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Выбила «нейтралку». Видеообзор матча
Свитолина on fire. Стала известна половина пар 1/4 финала Aus Open у женщин
Элина Свитолина Мирра Андреева Australian Open 2026
Sashamar
Бутіки як ліки.   В певних дозах допомагають, але якщо зловживати, перетворюються на отруту.
